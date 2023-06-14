Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Jerman Gagal Menang atas Ukraina, Joshua Kimmich Tetap Bersyukur

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |04:26 WIB
Timnas Jerman Gagal Menang atas Ukraina, Joshua Kimmich Tetap Bersyukur
Joshua Kimmich kala berlaga. (Foto: Instagram/@jok_32)
A
A
A

GELANDANG Tim Nasional (Timnas) Jerman, Joshua Kimmich, mengomentari hasil laga kontra Ukraina. Mendapati pertandingan berakhir imbang, Kimmich tetap merasa bersyukur.

Ya, Timnas Jerman nyaris kalah atas Ukraina kala berlaga di Weser Stadium, Bremen, Senin 12 Juni 2023 malam WIB. Beruntung, gol Kimmich membawa Timnas Jerman mengakhiri laga dengan skor imbang 3-3.

Timnas Jerman

Timnas Jerman harus tertinggal 1-3 dari Ukraina lewat gol Viktor Tsyhankov (18’ dan 56’) dan gol bunuh diri Antonio Rudiger (23’). Padahal, pasukan Flick mampu membuka keunggulannya lebih dulu lewat gol cepat Niclas Fullkrug (6’).

Lalu, Timnas Jerman mampu bangkit dari keterpurukan. Gol Kai Havertz di menit ke-83 sukses memperkecil kedudukan. Sampai akhirnya, Kimmich sukses menyelamatkan Der Panzer dari kekalahan setelah sukses mencatatkan namanya di papan skor pada menit 90+1 melalui titik putih.

Halaman: 1 2
1 2
      
