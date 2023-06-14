Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dikaitkan dengan Barcelona, Joshua Kimmich Tegaskan Masih Nyaman di Bayern Munich

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |00:02 WIB
Dikaitkan dengan Barcelona, Joshua Kimmich Tegaskan Masih Nyaman di Bayern Munich
Joshua Kimmich kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

BREMEN – Gelandang Bayern Munich, Joshua Kimmich, tengah ramai dikaitkan dengan Barcelona. Namun, Kimmich dengan tegas menepis kabar itu dengan menyebut dirinya masih nyaman bermain di Bayern.

Kimmich sendiri mengaku tak tertarik mendengar rumor yang mengaitkannya dengan Barcelona. Sebab, dirinya memiliki proyek besar bersama Bayern Munich di sisa kontraknya.

Joshua Kimmich

“Sulit untuk tidak menemukan rumor tersebut. Secara umum, saya tidak terlalu tertarik dengan rumor tersebut,” kata Kimmich, dilansir dari Barca Blaugranes, Rabu (14/6/2023).

“Saya masih memiliki, seperti yang diketahui semua orang, dua tahun tersisa di kontrak saya dan kami memiliki rencana besar [untuk dua tahun itu] di Bayern,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
