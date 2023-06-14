Disebut Dapat Tawaran Susul Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema ke Arab Saudi, Robert Lewandowski Beri Jawaban Tegas!

Robert Lewandowski beri jawaban tegas soal tawaran main di Liga Arab Saudi (Foto: Reuters)

DISEBUT dapat tawaran susul Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema ke Arab Saudi, Robert Lewandowski beri jawaban tegas. Bomber Barcelona itu tak tertarik untuk melanjutkan karier di Arab Saudi.

Selain itu, bintang Polandia tersebut masih ingin fokus bertahan di Barcelona. Meskipun, ia disebut dapat tawaran buat bermain di Arab Saudi.

“Saya tidak memikirkan tawaran Saudi, karena tidak ada yang perlu dipikirkan,” ucapnya dikutip dari Twitter Fabrizio Romano.

“Saya masih punya prioritas lainnya,” timpalnya dengan tegas.

Sementara itu, sejumlah klub Arab Saudi baru-baru ini berhasil menggaet pemain bintang dari Eropa. Sebut saja Cristiano Ronaldo yang diboyong oleh Al Nassr dan Karim Benzema gabung ke Al Ittihad.

Robert Lewandowski mengikuti fenomena tersebut. Namun, eks juru gedor Bayern Munich itu cuek dan memilih untuk memikirkan masa depannya di Barcelona.