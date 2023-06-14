Bali United Dituduh Doyan Ulur Waktu Pertandingan, Stefano Cugurra Angkat Bicara!

BALI United dituduh doyan ulur waktu dengan menggunakan taktik guling-guling. Maksud dari taktik itu adalah para pemain kerap jatuh di lapangan ketika ada sebuah pelanggaran, di mana hal itu membuang-buang waktu pertandingan.

Mengenai tuduhan itu, pelatih Bali United, Stefano Cugurra pun memberi penjelasan. Juru formasi yang akrab disapa Teco itu menegaskan taktik memang dibutuhkan agar para pemain tidak cepat cedera.

Pelatih asal Brasil itu pun memberikan penjelasan terhadap tuduhan menggunakan taktik kotor itu. Ia tak memungkiri penggunaan taktik memang dibutuhkan agar para pemain terhindar dari cedera serius.

“Tidak ada taktik dan pemain bisa cedera di pertandingan. Kita bisa lihat Irfan Jaya yang waktu Liga 1 musim lalu sudah cedera patah kaki,” kata Teco dilansir dari laman resmi Bali United.

“Mungkin orang lain bisa bilang taktik atau guling atau apa, tapi yang perlu dipahami orang dipukul dalam pertandingan bisa cedera. Irfan pada pertandingan ini juga tidak bisa bermain karena di putaran pertama dia cedera,” sambungnya.

Lebih lanjut, Teco menegaskan tidak mau mendengar timnya dituduh menggunakan taktik guling-guling lagi dalam sebuah pertandingan. Eks pelatih Persija Jakarta itu meminta para pendukung saling menunjukkan sikap respek.

“Saya tidak mau dengar lagi bilang ini taktik atau apa dan berharap orang lain bisa respek sama kami seperti kami respek dengan PSM Makassar,” ucapnya.