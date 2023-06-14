Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Fabio Cannavaro Tepati Janji Usai Napoli Raih Scudetto 2022-2023, Gowes 254 Km dari Kota Roma Menuju Napoli!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |01:03 WIB
Fabio Cannavaro Tepati Janji Usai Napoli Raih Scudetto 2022-2023, Gowes 254 Km dari Kota Roma Menuju Napoli!
Fabio Cannavaro gowes 254 km dari Roma menuju Napoli (Foto: Instagram/@fabiocannavaroofficial)
A
A
A

FABIO Cannavaro tepati janji usai Napoli raih juara Liga Italia 2022-2023. Peraih Ballon dOr 2006 itu gowes sepanjang 254 km dari kota Roma menuju Napoli.

Melansir dari Football Italia, Cannavaro melakukan hal itu karena sudah terlanjur berjanji. Ia mengatakan akan bersepeda dari Roma menuju Napoli jika Partenopei -julukan Napoli- menyabet Scudetto musim ini.

Fabio Cannavaro

Napoli sendiri merupakan kampung halaman dari Cannavaro. Sehingga ketika Partenopei berhasil meraih gelar juara setelah 33 tahun lamanya, tak ayal ia menepati janjinya dengan bersepeda menempuh jarak 254 km dari kota Roma menuju Napoli.

Diketahui, Cannavaro tidak sendirian. Pria 49 tahun itu bersepeda dari Roma menuju Napoli ditemani dengan beberapa temannya. Untuk menempuh jarak 254 km, mereka menghabiskan waktu selama enam jam 55 menit.

Boleh dibilang, Cannavaro masih menjaga kondisi fisiknya kendati sudah pensiun. Bayangkan saja, mantan pemain Real Madrid itu masih kuat untuk mengayuh sepeda dengan menempuh jarak ratusan kilometer.

Seperti diketahui, Napoli berhasil keluar sebagai juara Liga Italia 2022-2023 setelah tampil mengesankan di Liga Italia musim ini. Tercatat, Partenopei mengemas 90 poin dari 38 pertandingan yang dimainkan dalam satu musim.

Halaman:
1 2
      
