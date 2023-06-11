Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

11 Pesepakbola yang Jadi Andalan Pep Guardiola di Sepanjang Kariernya

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |00:09 WIB
11 Pesepakbola yang Jadi Andalan Pep Guardiola di Sepanjang Kariernya
Pep Guardiola punya 11 pemain andalan di sepanjang kariernya (Foto: REUTERS)
A
A
A

SETIDAKNYA ada 11 pesepakbola yang jadi andalan Pep Guardiola sepanjang kariernya. Salah satu pelatih terkemuka, Pep Guardiola, telah mencapai kesuksesannya yang luar biasa.

Selama bertahun-tahun ia melatih beberapa klub top dunia seperti Barcelona, Bayern Munich, dan Manchester City. Pelatih asal Spanyol itu terkenal dengan gaya bermain Tiki-taka sesuai dengan filosofi permainannya. Di bawah naungannya, banyak pesepakbola telah menjadi andalan dalam tim.

Pep Guardiola

Berikut ini adalah 11 pesepakbola yang jadi andalan Pep Guardiola selama ini. Siapa saja mereka? Mari membahasnya di bawah ini.

Ketika Guardiola melatih Barcelona, Lionel Messi adalah pemain andalan yang memperkuat lini serang. Meski bertubuh mungil kehadiran Messi di Barcelona tentu sangat berarti.

Berbeda dengan Messi yang bertubuh mungil, Robert Lewandowski memiliki postur tinggi dengan kekuatan tembakan kepala. Namanya namanya cukup besar di Bayern Munich karena membantu lini depan pertahanan klub.

Pep Guardiola juga memiliki kiper terbaik tidak tergantikan bernama Manuel Neuer. Kiper asal Jerman itu selalu menjadi andalan Guardiola ketika menukangi Bayern Munich. Bahkan Neuer juga membawa Timnas Jerman meraih Piala Dunia 2014 di Brasil.

Karier Manuel Neuer bersama Bayern Munich sangat gemilang. Kiper asal Jerman itu telah meraih 11 gelar juara Liga Jerman, 6 juara DFB Pokal, 7 Piala Super Jerman, dua kali juara Liga Champions, dan sekali juara Piala Dunia.

Sementara untuk lini belakang Pep Guardiola telah mengantongi sejumlah nama dari Barcelona dan Bayern Munich. Sebut saja Javier Mascherano dari Barcelona dan Jerome Boateng dari Bayern.

Halaman:
1 2
      
