Jose Mourinho Incar 2 Pemain Top Liga Inggris Ini demi Perkuat Skuad AS Roma, Siapa Saja?

PELATIH AS Roma, Jose Mourinho dikabarkan mengincar 2 pemain top Liga Inggris demi perkuat skuad Giallorossi -julukan AS Roma. Kedua pemain yang dimaksud yakni Youri Tielemans dan Wilfried Zaha.

AS Roma dirumorkan bakal memboyong sejumlah pemain berstatus bebas transfer pada jendela transfer musim panas 2023 ini. Meski tidak mengeluarkan biaya sepeserpun, pemain-pemain incaran Giallorossi nyatanya memiliki kualitas yang patut diacungi jempol.

Melansir dari laman Football Italia, Jumat (9/6/2023), Houssem Aouar dan Evan Ndicka bakal segera diumumkan sebagai pemain anyar AS Roma dalam beberapa pekan mendatang. Aouar didatangkan Giallorossi secara gratis dari Olympique Lyon karena kontraknya yang akan habis pada 30 Juni 2023.

Sementara itu, Ndicka juga didatangkan AS Roma dengan status bebas transfer usai masa baktinya di Eintracht Frankfurt berakhir pada akhir Juni ini. Ndicka bahkan disebut telah mencapai kesepakatan dengan Direktur Olahraga AS Roma, Tiago Pinto.

Selain dua pemain di atas, Jose Mourinho dilaporkan masih gencar mencari pemain gratis untuk diboyong AS Roma. Terkini, dua pemain top Liga Inggris yakni Wilfried Zaha dan Youri Tielemans pun disebut masuk ke radar pelatih asal Portugal itu.