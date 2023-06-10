Tak Muluk-Muluk, Arthur Irawan Ungkap Target Persik Kediri di Liga 1 2023-2024

GELANDANG Persik Kediri, Arthur Irawan tak muluk-muluk bicara target timnya di Liga 1 2023-2024. Pemain 30 tahun menargetkan capaian Persik Kediri harus lebih baik ketimbang di Liga 1 2022-2023.

“Kita sudah harus lupakan musim lalu karena ini musim baru. Pastinya tantangan lebih baru lagi, tim-tim juga lebih kuat lagi,” kata Arthur Irawan dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB).

“Mungkin kalau bagi kita step by step dulu targetnya, lebih bagus dari musim lalu,” sambungnya.

Sebagai informasi, Persik Kediri finis di urutan ke-11 Liga 1 2022-2023. Tim asal Jawa Timur itu sempat kesulitan pada awal kompetisi hingga akhirnya meraih sembilan kemenangan beruntun dan mengoleksi 44 poin di akhir musim.

Saat ini, Persik Kediri pun sudah menggelar pemusatan latihan (TC) internal untuk mematangkan persiapan kompetisi musim depan. Di bawah arahan pelatih anyar Marcelo Rospide, Arthur mengatakan timnya sedang bekerja keras.