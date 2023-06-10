Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Muluk-Muluk, Arthur Irawan Ungkap Target Persik Kediri di Liga 1 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |01:04 WIB
Tak Muluk-Muluk, Arthur Irawan Ungkap Target Persik Kediri di Liga 1 2023-2024
Arthur Irawan tak muluk-muluk soal target Persik Kediri di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@persikfcofficial)
A
A
A

GELANDANG Persik Kediri, Arthur Irawan tak muluk-muluk bicara target timnya di Liga 1 2023-2024. Pemain 30 tahun menargetkan capaian Persik Kediri harus lebih baik ketimbang di Liga 1 2022-2023.

“Kita sudah harus lupakan musim lalu karena ini musim baru. Pastinya tantangan lebih baru lagi, tim-tim juga lebih kuat lagi,” kata Arthur Irawan dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB).

Arthur Irawan

“Mungkin kalau bagi kita step by step dulu targetnya, lebih bagus dari musim lalu,” sambungnya.

Sebagai informasi, Persik Kediri finis di urutan ke-11 Liga 1 2022-2023. Tim asal Jawa Timur itu sempat kesulitan pada awal kompetisi hingga akhirnya meraih sembilan kemenangan beruntun dan mengoleksi 44 poin di akhir musim.

Saat ini, Persik Kediri pun sudah menggelar pemusatan latihan (TC) internal untuk mematangkan persiapan kompetisi musim depan. Di bawah arahan pelatih anyar Marcelo Rospide, Arthur mengatakan timnya sedang bekerja keras.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/11/1659945/cristiano-ronaldo-borong-2-vila-di-pulau-tersembunyi-hanya-bisa-diakses-pesawat-amfibi-hyc.webp
Cristiano Ronaldo Borong 2 Vila di Pulau Tersembunyi, Hanya Bisa Diakses Pesawat Amfibi!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/timnas_futsal_indonesia_u_19_foto_ig_at_timnasfut.jpg
Timnas Futsal Indonesia U-19 Masih Dihantui Masalah Serius usai Bungkam Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement