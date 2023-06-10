Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jelang Hadapi Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023, Erling Haaland Tuntut Manchester City Lakukan Ini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |00:00 WIB
Jelang Hadapi Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023, Erling Haaland Tuntut Manchester City Lakukan Ini
Erling Haaland tuntut Manchester City tampil menggila kala hadapi Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

JELANG hadapi Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023, Erling Haaland tuntut Manchester City untuk memberikan yang terbaik. Pasalnya, Haaland ingin The Citizens -julukan Manchester City- menutup musim 2022-2023 dengan cara yang luar biasa.

Sebagaimana diketahui, Liga Champions 2022-2023 telah mencapai laga puncak yang mempertemukan Manchester City vs Inter Milan. Duel tersebut akan tersaji di Stadion Olympic Ataturk, Istanbul, Turki pada Minggu (11/6/2023) pukul 02.00 WIB.

Manchester City

Pertarungan kedua tim diyakini akan berlangsung sengit. Sebab, baik Manchester City dan Inter Milan memiliki peluang besar untuk menambah koleksi trofi mereka di musim 2022-2023.

Dari kubu Manchester City, mereka berpeluang untuk mencatatkan treble winner yang mana sebelumnya sukses menyabet gelar Liga Inggris dan Piala FA 2022-2023. Sedangkan dari sisi Inter Milan, Nerazzurri -julukan Inter Milan- sebelumnya berhasil merengkuh trofi Coppa Italia 2022-2023.

Menjelang laga tersebut, penyerang Manchester City yakni Erling Haaland mengakui kalau Inter Milan merupakan tim yang layak tampil di final Liga Champions 2022-2023. Akan tetapi, dia menekankan kalau seluruh penggawa The Citizens telah berkomitmen untuk berjuang dan menjuarai Liga Champions musim ini.

"Inter Milan luar biasa. Tapi di sana ini terutama permainan yang harus dimenangkan," kata Erling Haaland dilansir dari Tuttomercato, Kamis (8/6/2023).

Halaman:
1 2
      
