HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Hadapi Palestina dan Argentina, Pelatih Fisik Timnas Indonesia Keluhkan Kondisi Pemain Garuda

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |04:04 WIB
Jelang Hadapi Palestina dan Argentina, Pelatih Fisik Timnas Indonesia Keluhkan Kondisi Pemain Garuda
Anak buah Shin Tae-yong keluhkan kondisi fisik pemain Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia telah melakukan persiapan untuk menghadapi Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Masalahnya, tak semua pemain yang sudah bergabung dengan pemusatan latihan (TC) tersebut memiliki kondisi fisik yang baik.

Pelatih Fisik Timnas Indonesia, Shin Sang-gyu tidak menampik kondisi fisik pemain timnya mengalami kedodoran Menurutnya, hal itu tak terlepas dari tidak adanya kompetisi usai Liga 1 2022-2023 berakhir.

Karena libur panjang tersebut, banyak fisik pemain Timnas Indonesia yang akhirnya jauh dari harapan. Karena itu, dalam TC yang dilaksanakan di Surabaya tersebut, latihan fisik pun menjadi menu awal dari pasukan Shin Tae-yong.

Shin Sang-Gyu mengatakan kondisi memang menjadi tantangan buat tim pelatih Timnas Indonesia. Karena itu, dia harus memaksimalkan waktu yang ada untuk membenahi kondisi fisik Marc Klok dan kolega.

Sesi latihan Timnas Indonesia (PSSI)

"Memang di pihak kami sedikit beban juga sebenarnya masalah kondisi pemain. Memang setiap tim ada yang latihan tetapi pastinya belum sampai tahap normal," kata Shin Sang-gyu dilansir dari channel YouTube PSSI TV, Jumat (9/6/2023)

Pria asal Korea Selatan itu mengatakan waktu TC dengan FIFA matchday memang waktu cukup mepet. Jadi, kondisi fisik timnya mungkin saja tidak 100 persen dalam ajang itu.

