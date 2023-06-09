Advertisement
LIGA INDONESIA

Ambisi Besar David Da Silva Jelang Liga 1 2023-2024: Antar Persib Bandung Juara!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |01:03 WIB
David Da Silva ambisi bawa Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@davidasilva14)
PENYERANG asal Brasil, David Da Silva mengungkap target besarnya bersama Persib Bandung jelang Liga 1 2023-2024. Pemain 33 tahun itu pun siap bermain habis-habisan demi bawa Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024.

"Saya berharap kami bisa melakukan tugas kami dengan sebaik mungkin di lapangan dan bisa meraih target,” ucapnya dikutip dari laman resmi PT LIB.

David Da Silva

“Semua pasti berharap kami bisa tampil fight untuk jadi juara musim ini,” timpalnya menambahkan.

Lebih lanjut David Da Silva mengatakan fokusnya saat ini adalah menikmati latihan fisik lebih dahulu. Hal itu agar kondisi fisiknya kembali berada di level tertinggi setelah libur kompetisi.

"Tidak ada masalah untuk adaptasi dan masih banyak waktu untuk bekerja. Saya juga merasa senang karena bisa kembali berada di sini, bisa kembali berlatih dan bertemu rekan satu tim saya yang baru,” ujarnya.

Eks bomber Persebaya Surabaya itu pun mengatakan latihan intensitas tinggi memang menjadi menu wajib menjelang awal musim. Namun, dirinya cukup menikmati itu karena para pemain lainnya pun bersemangat menyantap pola latihan.

Halaman:
1 2
      
