Tatap Final Liga Champions 2022-2023, Jack Grealish Siap Tampil Ngotot demi Wujudkan Mimpi Bawa Manchester City Juara

MANCHESTER – Winger Manchester City, Jack Grealish, menatap optimis laga kontra Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023. Dia memastikan siap kerja keras di laga itu karena bertekad mewujudkan impiannya membawa Man City meraih gelar juara.

Grealish pun merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari Man City. Grealish siap tampil habis-habisan demi mewujudkan mimpinya tersebut.

“Ini adalah alasan yang tepat mengapa saya datang ke City,” ujar Grealish, dilansir dari situs resmi Man City, Jumat (9/6/2023).

“Untuk bermain di final Liga Champions dan telah memainkan peran besar dalam segala hal tahun ini di liga dan Piala FA juga. Itulah yang Anda impikan ketika Anda masih muda dan bahkan lima atau enam tahun yang lalu itulah yang saya impikan,” sambungnya.

“Jadi untuk pergi dan melakukannya di final dengan sekelompok orang ini sekarang adalah hak istimewa dan mimpi yang menjadi kenyataan,” imbuh Grealish.

Ya, Man City hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi juara Liga Champions 2022-2023. Mereka akan melakoni laga final kontra Inter Milan di Stadion Ataturk, Istanbul, Turki, Minggu 11 Mei 2023 pukul 02.00 WIB.