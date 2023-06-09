Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Tatap Final Liga Champions 2022-2023, Jack Grealish Siap Tampil Ngotot demi Wujudkan Mimpi Bawa Manchester City Juara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |01:03 WIB
Tatap Final Liga Champions 2022-2023, Jack Grealish Siap Tampil Ngotot demi Wujudkan Mimpi Bawa Manchester City Juara
Jack Grealish kala membela Manchester City. (Foto: Instagram/@jackgrealish)
A
A
A

MANCHESTER – Winger Manchester City, Jack Grealish, menatap optimis laga kontra Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023. Dia memastikan siap kerja keras di laga itu karena bertekad mewujudkan impiannya membawa Man City meraih gelar juara.

Grealish pun merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari Man City. Grealish siap tampil habis-habisan demi mewujudkan mimpinya tersebut.

Jack Grealish

“Ini adalah alasan yang tepat mengapa saya datang ke City,” ujar Grealish, dilansir dari situs resmi Man City, Jumat (9/6/2023).

“Untuk bermain di final Liga Champions dan telah memainkan peran besar dalam segala hal tahun ini di liga dan Piala FA juga. Itulah yang Anda impikan ketika Anda masih muda dan bahkan lima atau enam tahun yang lalu itulah yang saya impikan,” sambungnya.

“Jadi untuk pergi dan melakukannya di final dengan sekelompok orang ini sekarang adalah hak istimewa dan mimpi yang menjadi kenyataan,” imbuh Grealish.

Ya, Man City hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi juara Liga Champions 2022-2023. Mereka akan melakoni laga final kontra Inter Milan di Stadion Ataturk, Istanbul, Turki, Minggu 11 Mei 2023 pukul 02.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/261/2946456/kaleidoskop-2023-jalan-mulus-si-pungguk-manchester-city-meraih-bulan-biru-di-liga-champions-2023-2024-wwvFG7SdyO.jpg
Kaleidoskop 2023: Jalan Mulus si Pungguk Manchester City Meraih Bulan Biru di Liga Champions 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/261/2837247/rekan-cristiano-ronaldo-kritik-penampilan-manchester-city-dan-inter-milan-di-final-liga-champions-2022-2023-zMYcmkKweu.JPG
Rekan Cristiano Ronaldo Kritik Penampilan Manchester City dan Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835997/5-calon-kuat-juara-liga-champions-2023-2024-nomor-1-menggila-musim-lalu-zT8m6GfldP.jpg
5 Calon Kuat Juara Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Menggila Musim Lalu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835737/terungkap-ini-perkataan-pep-guardiola-kepada-kevin-de-bruyne-saat-berpelukan-usai-bawa-manchester-city-juara-liga-champions-2022-2023-NRM9Qmschr.jpg
Terungkap! Ini Perkataan Pep Guardiola kepada Kevin De Bruyne saat Berpelukan Usai Bawa Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659769/nonton-streaming-al-nassr-vs-al-zawraa-di-vision-persaingan-puncak-grup-d-afc-champions-league-two-cbv.webp
Nonton Streaming Al Nassr vs Al Zawraa di VISION+, Persaingan Puncak Grup D AFC Champions League Two
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/ketua_umum_noc_indonesia_raja_sapta_oktohari.jpg
KOI Bongkar Fakta Soal Intimidasi Atlet Kickboxing di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement