HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Fiorentina vs West Ham United di Final Liga Konferensi Eropa 2022-2023

Dimas Khaidar , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |00:00 WIB
Link Live Streaming Fiorentina vs West Ham United di Final Liga Konferensi Eropa 2022-2023
Berikut link live streaming Fiorentina vs West Ham United di final Liga Konferensi Eropa 2022-2023 (Foto: Twitter/westham)
A
A
A

LINK live streaming Fiorentina vs West Ham United di final Liga Konferensi Eropa 2022-2023 akan Anda ketahui di sini. Laga tersebut bakal tersaji di Stadion Eden Arena, Praha, Republik Ceko pada Kamis 8 Juni 2023 pukul 02.00 WIB.

Ini merupakan kali pertama bagi kedua tim mencicipi final Liga Konferensi Eropa. Perlu diketahui, Fiorentina merupakan tim dari Italia, sementara West Ham United berasal dari Inggris.

Fiorentina

Perjalanan Fiorentina dan West Ham United untuk mencapai final Liga Konferensi Eropa 2022-2023 pun patut diapresiasi. Namun, jika dilihat dari kancah liga domestic, Fiorentina tampil lebih baik ketimbang West Ham United.

Fiorentina berhasil finis di peringkat kedelapan Liga Italia 2022-2023. Tim berjuluk La Viola itu juga sukses melaju ke final Coppa Italia 2022-2023.

Akan tetapi, Fiorentina gagal menjuarai Coppa Italia 2022-2023. Pasalnya, tim besutan Vincenzo Italiano itu takluk 1-2 dari Inter Milan di laga final.

Di sisi lain, West Ham United tampil kurang apik di Liga Inggris 2022-2023. Sebab, The Hammers -julukan West Ham United- itu hanya mampu finis di peringkat ke-14 dengan torehan 40 poin dari 38 laga.

