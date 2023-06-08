Penyebab Bali United Ditahan Imbang PSM Makassar 1-1 di Leg I Playoff Liga Champions Asia 2023-2024

GIANYAR – Penyebab Bali United ditahan imbang PSM Makassar 101 di leg I playoff Liga Champions Asia 2023-2024 terungkap. Bek muda Bali United, Kadek Arel, menyebut timnya kehilangan fokus sehingga gagal meraih kemenangan.

Kadek Arel mengakui Serdadu Tridatu bermain solid khususnya di babak pertama. Namun, bek berusia 18 tahun itu mengungkapkan kalau para pemain kehilangan fokusnya di babak kedua.

Alhasil, PSM Makassar bisa mencuri gol. Meskipun, gol itu sebenarnya tercipta lewat gol bunuh diri pemain Bali United, yakni Ilija Spasojevic.

“Di babak pertama, kami menguasai jalannya pertandingan. Tapi di babak kedua, kami kehilangan fokus dan beruntung juga sehingga skor bisa 1-1,” ujar Kadek Arel dalam jumpa pers usai pertandingan, dikutip Kamis (8/6/2023).

Meski demikian, Kadek Arel tidak ingin larut memikirkan hasil imbang tersebut. Fokusnya saat ini adalah menatap laga leg II kontra PSM Makassar.

“Sekarang, kami di tim harus bersiap untuk bertandang ke PSM Makassar untuk leg kedua,” jelas Kadek.