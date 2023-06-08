Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pasang Badan, Pelatih Bali United Bela Ilija Spasojevic Usai Cetak Gol Bunuh Diri ke Gawang PSM Makassar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |02:14 WIB
Pasang Badan, Pelatih Bali United Bela Ilija Spasojevic Usai Cetak Gol Bunuh Diri ke Gawang PSM Makassar
Laga Bali United vs PSM Makassar. (Foto: PSM Makassar)
GIANYAR – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, pasang badan untuk pemainnya, Ilija Spasojevic, usai mencetak gol bunuh diri ke gawang PSM Makassar di babak playoff Liga Champions Asia 2023-2024. Dia memberi pembelaan untuk Spasojevic.

Alih-alih menyalahkan Spasojevic, pelatih yang akrab disapa Teco itu justru menyanjung kinerja para pemainnya. Dia pun memastikan tidak ingin mempermasalahkan gol bunuh diri Spasojevic.

Ilija Spasojevic

Pasalnya, bagi Teco, setiap pemain tidak ada yang ingin melakukan kesalahan seperti itu. Pelatih asal Brasil ini lebih pilih menyoroti kinerja apik para pemain bertahannya.

“Tidak ada pemain yang mau mencetak gol bunuh diri di sepak bola. Kami hanya kurang beruntung saja,” kata Teco dalam jumpa pers usai laga, dikutip Kamis (8/6/2023).

“Saya pikir, kami bertahan bagus dan kami punya pemain belakang yang bekerja keras seperti Kadek Arel, Ricky Fajrin, dan juga Brwa Nouri,” sambungnya.

Lebih lanjut, mantan pelatih Persija Jakarta itu menyoroti kedalaman skuad PSM Makassar yang telah memainkan seluruh legiun asingnya. Tidak seperti Bali United yang masih belum bisa menurunkan skuad kompletnya.

