Persik Kediri Jajal Dewa United di Laga Uji Coba, Marcelo Rospide Pantau Kualitas Pemain

PERSIK Kediri akan jajal Dewa United di laga uji coba jelang Liga 1 2023-2024 pada Sabtu 10 Juni 2023 mendatang. Juru taktik Persik Kediri, Marcelo Rospide bakal memanfaatkan momen itu untuk memantau kualitas para pemainnya.

"Saya senang karena pemain enjoy dan terus bersemangat. Di tiga hari pertama porsi latihan sangat berat, baik pagi maupun sore,” ucapnya dikutip dari ANTARA.

Baca Juga:

“Pada Kamis dan Jumat nanti intensitas sedikit dikurangi, karena Sabtu lusa tim akan uji coba. Kami akan fokus ke taktik strategi maupun situasi bola mati," ucap pelatih asal Brasil tersebut.

Marcelo Rospide menyebut laga uji coba itu akan sangat penting bagi Persik Kediri untuk melihat hasil pemusatan latihan, yang sudah dijalani. Ia pun akan memberi nilai terutama dari sisi fisik maupun pemahaman taktik tim.

Pertandingan uji coba lawan Dewa United ini rencananya digelar di Bogor, Sabtu 10 Juni 2023. Sebelumnya, manajemen Persik Kediri sudah menggelar pemusatan latihan (TC) di Jakarta.