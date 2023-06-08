Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Soroti Kebijakan Larangan Suporter Datang di Laga Tandang Liga 1 2023-2024, Legenda Persib Bandung Bilang Begini

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |00:03 WIB
Soroti Kebijakan Larangan Suporter Datang di Laga Tandang Liga 1 2023-2024, Legenda Persib Bandung Bilang Begini
Persib Bandung merupakan kontestan Liga 1 2023-2024 (Foto: Persib Bandung)
LEGENDA Persib Bandung, Yudi Guntara menyoroti kebijakan PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) melarang supoter datang di laga tandang Liga 1 2023-2024. Menurut Yudi, kebijakan PT LIB cukup tepat, mengingat Indonesia akan memasuki tahun politik pada 2024 mendatang.

Seperti diketahui, PT LIB sudah mengeluarkan aturan dan jadwal Liga 1 2023-2024. Salah satu aturan adalah larangan kehadiran suporter tim tamu saat laga tandang.

Yudi Guntara

(Yudi Guntara salah satu legenda Persib Bandung)

Ferry Paulus selaku Direktur Utama PT LIB mengatakan kebijakan sudah disepakati bersama oleh klub-klub peserta. Adapun salah satu alasannya adalah tahun politik pada 2024.

Eks penggawa Persib Bandung, Yudi Guntara pun merespons hal itu. Menurutnya, banyak hal yang harus dipahami di balik pengambilan keputusan regulasi itu. Sebab situasi sepakbola Indonesia belum kondusif.

"Menurut pandangan saya, Ketua Umum PSSI dan LIB mengeluarkan larangan suporter hadir saat di laga tandang, karena mungkin tidak mau ada keributan. Kedua, karena Indonesia akan menghadapi tahun politik yang juga rawan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Yudi Guntara.

Dengan alasan itu, Yudi Guntara yang turut mempersembahkan dua trofi untuk Persib Bandung pada era perserikatan dan Liga pertama di Indonesia mendukung kebijakan PSSI dan PT LIB. Meski sebetulnya, tak sedikit suporter yang menyayangkan kebijakan tersebut.

1 2
      
