SEPAKBOLA DUNIA

Resmi Gabung Borussia Dortmund, Ramy Bensebaini Tak Sabar Rasakan Hal Ini

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |00:00 WIB
Resmi Gabung Borussia Dortmund, Ramy Bensebaini Tak Sabar Rasakan Hal Ini
Ramy Bensebaini tak sabar rasakan atmosfer di stadion Borussia Dortmund
A
A
A

RESMI gabung Borussia Dortmund, Ramy Bensebaini tak sabar rasakan atmosfer dukungan para suporter di Signal Iduna Park. Sang bek asal Aljazair tersebut gabung dengan status bebas transfer.

Kontrak Ramy Bensebaini bersama Borussia Monchengladbach habis pada musim panas ini. Dortmund pun mengambil kesempatan untuk menggaet pemain berusia 28 tahun itu dan mengikatnya dalam kontrak berdurasi empat tahun.

 Ramy Bensebaini

“Pemain nasional Aljazair berusia 28 tahun Ramy Bensebaini pindah dari pesaing liga Borussia Mönchengladbach ke BVB dengan status bebas transfer dan telah menandatangani kontrak empat tahun,” demikian bunyi pengumuman resmi Borussia Dortmund, dilansir dari Antara.

Sebastian Kehl selaku direktur olahraga Dortmund pun menyambutnya dengan baik. Dia pun membeberkan kualitas terbaik dari pemain berkaki kidal tersebut, yaitu bermain secara seimbang dalam menyerang dan bertahan.

“Kami sangat menantikannya untuk bekerja dengan pemain yang memiliki keseimbangan yang baik antara permainan bertahan dan menyerang," kata Kehl.

Berbicara pertama kalinya sebagai pemain Dortmund, Bensebaini mengaku tak sabar untuk merasakan atmosfer dukungan para suporter di Signal Iduna Park yang terkenal luar biasa. Sebab, dia sering merasakannya sebagai lawan.

Halaman:
1 2
      
