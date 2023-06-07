Borneo FC Terus Jalani Persiapan Jelang Liga 1 2023-2024, Pieter Huistra: Semua Pemain Bekerja Keras

BORNEO FC terus menjalani persiapan jelang Liga 1 2023-2024. Pieter Huistra selaku pelatih Pesut Etam -julukan Borneo FC- mengaku cukup puas lantaran seluruh anak asuhnya bekerja keras guna meraih hasil maksimal di musim depan.

Sebagai informasi, Borneo FC tengah menjalani pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta. Selain berlatih, Borneo FC juga menjalani tiga laga uji coba dengan menghadapi Bhayangkara FC dan PSS Sleman.

Pada laga uji coba pertama, Pesut Etam mampu menaklukkan Bhayangkara FC dengan skor 2-1 di Lapangan YIS, Minggu (4/6/2023). Pieter Huistra pun mengaku sangat puas dengan penampilan anak asuhnya di laga tersebut.

“Saya sangat senang, semua pemain bekerja keras pada pertandingan ini," kata Pieter Huistra dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (6/6/2023).

Adapun dua gol dalam laga uji coba itu dibukukan pemain baru Borneo FC yakni Silverio dan Nur Hardianto. Pieter Huistra berharap pemain-pemain anyarnya itu mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan jelang Liga 1 2023-2024.