HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Borneo FC Gelar TC di Yogyakarta Jelang Liga 1 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |01:01 WIB
Penyebab Borneo FC Gelar TC di Yogyakarta Jelang Liga 1 2023-2024
Borneo FC laksanakan TC di Yogyakarta jelang Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/borneofc.id)
PENYEBAB Borneo FC laksanakan pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta jelang Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Manajer Dandri Dauri mengatakan bahwa hal itu agar Borneo FC bisa beruji coba dengan tim-tim level Liga 1.

Pesut Etam – julukan Borneo FC – sudah melakoni dua laga uji coba sejauh ini. Yang pertama berhasil menang 6-0 atas tim pra-PON Kaltim di Stadion Segiri, dan kemudian 2-1 atas Bhayangkara FC di lapangan YIS pada Minggu 4 Juni 2023.

Borneo FC

Dandri Dauri selaku Manajer Borneo FC mengatakan bahwa serangkaian laga uji coba ini memang sangat diperlukan timnya. Sebab, ini merupakan persiapan yang perlu dimaksimalkan jelang Liga 1 2023-2024.

“Sesuai yang diputuskan manajemen dan tim pelatih, ada tiga kali uji coba selama tim menjalani pemusatan latihan. Yang pertama menghadapi Bhayangkara FC, lalu PSS Sleman pada pekan depan," kata Dandri Dauri dilansir dari lama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (6/6/2023).

Taufany Muslihuddin Berharap Bawa Kesuksesan Timnas Indonesia U-22 ke Borneo FC 

Itu juga yang melatarbelakangi keputusan untuk membawa tim TC ke Yogyakarta. Setidaknya, menurut Dandri, tim bisa berhadapan dengan tim-tim Liga 1.

