Lionel Messi Resmi Dilepas, Pelatih PSG Tetap Puji Kontribusi sang Megabintang

LIONEL Messi resmi dilepas, pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Christophe Galtier, tetap puji kontribusi sang megabintang. Menurut Galtier, Messi tetap memberikan kontribusi penting bagi tim berjuluk Les Parisiens tersebut.

Lionel Messi dipastikan meninggalkan PSG pada musim panas ini setelah dua musim mengabdi. Selama dua musim tersebut, dia memainkan total 74 pertandingan di semua ajang dengan mencetak 32 gol dan 35 assist.

Namun, karena gagal memberikan trofi Liga Champions, sang megabintang berusia 35 tahun tetap dianggap gagal selama berkarier di PSG yang punya tim bertabur bintang. Para fans Les Parisiens pun sering mencemoohnya .

Kendati demikian, Galtier mengatakan bahwa Messi tetap menjadi sosok penting secara profesional dan disiplin. Pelatih asal Prancis itu juga terkesan dengan pencapaian pemain berjuluk La Pulga itu bersama PSG dan Timnas Argentina pada musim ini.

“Dia adalah seorang profesional yang hebat, dia adalah pemain terhebat dalam sejarah sepak bola. Dia memiliki statistik yang menarik dalam satu musim di mana dia telah banyak bermain, banyak (dia menegaskan), dengan gelar Piala Dunia di tengah musim,” kata Galtier dikutip dari Culture PSG, Senin (5/6/2023).