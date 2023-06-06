Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jumpa Bali United di Laga Perdana Liga 1 2023-2024, Pelatih PSS Sleman Usung Misi Balas Dendam

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |02:01 WIB
Jumpa Bali United di Laga Perdana Liga 1 2023-2024, Pelatih PSS Sleman Usung Misi Balas Dendam
Pelatih PSS Sleman, Marian Mihail, punya misi personal saat menyambangi markas Bali United (Foto: Instagram/pssleman)
A
A
A

JUMPA Bali United di laga perdana Liga 1 2023-2024, pelatih PSS Sleman usung misi balas dendam. Pelatih PSS Sleman, Marian Mihail, mengaku punya dendam lama terhadap klub berjuluk Serdadu Tridatu tersebut.

Super Elang Jawa – julukan PSS Sleman – bakal melawat ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, markas Bali United, pada laga pertama Liga 1 2023-2024 tanggal 1 Juli 2023 mendatang. Ini menjadi laga yang memiliki nilai personal bagi Mihail.

Marian Mihaiil

Sang pelatih asal Rumania pernah menjadi korban Bali United ketika menukangi tim asal Vietnam, Thanh Hoa. Pada saat itu, timnya ditaklukkan 1-3 oleh Bali United pada babak kualifikasi grup Piala Asia 2018 di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Kini bersama PSS Sleman, Mihail berkesempatan untuk membalaskan dendam lamanya kepada Bali United. Pelatih berusia 65 tahun tersebut mengaku masih mematangkan persiapan PSS menjelang Liga 1 2023-2024 untuk saat ini.

“Ini (melawan Bali United) pertandingan personal untuk saya. Pasalnya pada pertandingan terakhir melawan mereka, tim saya pada saat itu kalah 3-1 dari Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta. Menurut saya ini adalah saatnya untuk membalas kekalahan tersebut,” kata Mihail dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (5/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/50/1658467/duel-kontroversial-anthony-joshua-hajar-jake-paul-hasilkan-uang-rp16-triliun-unu.webp
Duel Kontroversial Anthony Joshua Hajar Jake Paul Hasilkan Uang Rp1,6 Triliun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/hector_souto.jpg
Terbongkar! Ini Kalimat Sakti Hector Souto yang Bikin Thailand Bertekuk Lutut
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement