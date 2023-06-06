Jumpa Bali United di Laga Perdana Liga 1 2023-2024, Pelatih PSS Sleman Usung Misi Balas Dendam

JUMPA Bali United di laga perdana Liga 1 2023-2024, pelatih PSS Sleman usung misi balas dendam. Pelatih PSS Sleman, Marian Mihail, mengaku punya dendam lama terhadap klub berjuluk Serdadu Tridatu tersebut.

Super Elang Jawa – julukan PSS Sleman – bakal melawat ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, markas Bali United, pada laga pertama Liga 1 2023-2024 tanggal 1 Juli 2023 mendatang. Ini menjadi laga yang memiliki nilai personal bagi Mihail.

Sang pelatih asal Rumania pernah menjadi korban Bali United ketika menukangi tim asal Vietnam, Thanh Hoa. Pada saat itu, timnya ditaklukkan 1-3 oleh Bali United pada babak kualifikasi grup Piala Asia 2018 di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Kini bersama PSS Sleman, Mihail berkesempatan untuk membalaskan dendam lamanya kepada Bali United. Pelatih berusia 65 tahun tersebut mengaku masih mematangkan persiapan PSS menjelang Liga 1 2023-2024 untuk saat ini.

“Ini (melawan Bali United) pertandingan personal untuk saya. Pasalnya pada pertandingan terakhir melawan mereka, tim saya pada saat itu kalah 3-1 dari Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta. Menurut saya ini adalah saatnya untuk membalas kekalahan tersebut,” kata Mihail dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (5/6/2023).