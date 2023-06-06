Jelang Hadapi Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023, Pep Guardiola Tekankan Hal Penting Ini kepada Pemain Manchester City

Pep Guardiola meminta kepada para pemainnya untuk jaga fokus lawan Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023 (Foto: Reuters)

JELANG hadapi Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023, Pep Guardiola memberikan peringatan keras kepada para pemain Manchester City. Menurutnya, Erling Haaland dkk harus tetap bekerja keras, meski belum lama ini Manchester City sudah memastikan dua gelar juara di kompetisi domestik.

Sebagai informasi, Manchester City sukses mendulang dua gelar juara di Tanah Inggris. The Citizens (julukan Manchester City) berhasil jadi juara Liga Inggris 2022-2023.

Terbaru, Manchester City sukses mengalahkan Manchester United 2-1 di final Piala FA 2022-2023, Sabtu 3 Juni 2023. Kemenangan itu memastikan Manchester City membawa pulang trofi Piala FA 2022-2023.

Bersamaan dengan itu, Manchester City dipastikan merebut gelar keduanya di kancah domestick. Sebab itu, Erling Haaland dan kolega bernapsu untuk melumat Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023.

Sebab hanya dengan mengalahkan Inter Milan, Manchester City dipastikan juara. Dengan kata lain, The Citizens sukses mengamankan gelar ketiga alias treble winner musim 2022-2023.

Meski treble winner di depan mata, Pep Guardiola tak mau anak buahnya menganggap remeh Inter Milan. Dirinya menekankan, para pemain harus berjuang keras demi membawa pulang trofi si kuping besar ke Etihad Stadium.