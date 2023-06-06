Jelang Manchester City vs Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023: Simone Inzaghi Beri Pemainnya Waktu Istirahat Lebih

INTER Milan bakal bersua Manchester City di final Liga Champions 2022-2023, Minggu, 11 Juni 2023 dini hari WIB di Istanbul, Turki. Jelang pertandingan itu, Simone Inzaghi selaku pelatih Inter Milan memberikan para pemainnya waktu istirahat lebih, agar tampil maksimal di partai puncak.

"Kami akan beristirahat besok. Kemudian menjalani pekan yang intens,” ucap Inzaghi dikutip dari ANTARA.

Inter Milan sendiri baru melakoni pekan ke-38 Liga Italia 2022-2023, Sabtu 3 Juni 2023. Nerazzurri berhasil memetik kemenangan 1-0 atas Torino. Pasca menuai kemenangan, Simone Inzaghi langsung fokus persiapkan diri untuk final Liga Champions 2022-2023.

Eks juru taktik Lazio itu ingin timnya benar-benar fokus lawan Manchester City. Sebab ia menganggap Manchester City merupakan tim fantastis musim ini.

Terlebih, Manchester City baru memastikan gelar keduanya musim ini. The Citizens (julukan Manchester City) dipastikan menggondol gelar Piala FA 2022-2023 usai menang 2-1 atas Manchester United, Sabtu 3 Juni 2023.

“Final Liga Champions adalah mimpi besar. Kami berhasil mencapainya. Sekarang, kami akan memainkan pertandingan dengan senjata kami tetapi sadar bahwa kami akan menghadapi tim yang fantastis,” timpal Inzaghi.