Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jelang Manchester City vs Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023: Simone Inzaghi Beri Pemainnya Waktu Istirahat Lebih

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |00:03 WIB
Jelang Manchester City vs Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023: Simone Inzaghi Beri Pemainnya Waktu Istirahat Lebih
Simone Inzaghi pastikan pemainnya dapat istirahat ekstra jelang lawan Manchester City di final Liga Champions 2022-2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

INTER Milan bakal bersua Manchester City di final Liga Champions 2022-2023, Minggu, 11 Juni 2023 dini hari WIB di Istanbul, Turki. Jelang pertandingan itu, Simone Inzaghi selaku pelatih Inter Milan memberikan para pemainnya waktu istirahat lebih, agar tampil maksimal di partai puncak.

"Kami akan beristirahat besok. Kemudian menjalani pekan yang intens,” ucap Inzaghi dikutip dari ANTARA.

Inter Milan

Inter Milan sendiri baru melakoni pekan ke-38 Liga Italia 2022-2023, Sabtu 3 Juni 2023. Nerazzurri berhasil memetik kemenangan 1-0 atas Torino. Pasca menuai kemenangan, Simone Inzaghi langsung fokus persiapkan diri untuk final Liga Champions 2022-2023.

Eks juru taktik Lazio itu ingin timnya benar-benar fokus lawan Manchester City. Sebab ia menganggap Manchester City merupakan tim fantastis musim ini.

Terlebih, Manchester City baru memastikan gelar keduanya musim ini. The Citizens (julukan Manchester City) dipastikan menggondol gelar Piala FA 2022-2023 usai menang 2-1 atas Manchester United, Sabtu 3 Juni 2023.

“Final Liga Champions adalah mimpi besar. Kami berhasil mencapainya. Sekarang, kami akan memainkan pertandingan dengan senjata kami tetapi sadar bahwa kami akan menghadapi tim yang fantastis,” timpal Inzaghi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/261/2946456/kaleidoskop-2023-jalan-mulus-si-pungguk-manchester-city-meraih-bulan-biru-di-liga-champions-2023-2024-wwvFG7SdyO.jpg
Kaleidoskop 2023: Jalan Mulus si Pungguk Manchester City Meraih Bulan Biru di Liga Champions 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/261/2837247/rekan-cristiano-ronaldo-kritik-penampilan-manchester-city-dan-inter-milan-di-final-liga-champions-2022-2023-zMYcmkKweu.JPG
Rekan Cristiano Ronaldo Kritik Penampilan Manchester City dan Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835997/5-calon-kuat-juara-liga-champions-2023-2024-nomor-1-menggila-musim-lalu-zT8m6GfldP.jpg
5 Calon Kuat Juara Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Menggila Musim Lalu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835737/terungkap-ini-perkataan-pep-guardiola-kepada-kevin-de-bruyne-saat-berpelukan-usai-bawa-manchester-city-juara-liga-champions-2022-2023-NRM9Qmschr.jpg
Terungkap! Ini Perkataan Pep Guardiola kepada Kevin De Bruyne saat Berpelukan Usai Bawa Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658423/daftar-29-atlet-andalan-kabupaten-bekasi-yang-berlaga-di-sea-games-2025-hiq.webp
Daftar 29 Atlet Andalan Kabupaten Bekasi yang Berlaga di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/21/muhammad_rian_ardiantorahmat_hidayat.jpg
Rian/Rahmat Tak Terbendung! Sabet Juara Astana International Challenge 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement