REKOR Jose Mourinho yang tak terkalahkan di final kompetisi antarklub Eropa resmi dihentikan Sevilla. Itu dipastikan setelah juru taktik asal Portugal tersebut gagal membawa AS Roma juara Liga Eropa 2022-2023.

Kamis (1/6/2023) dini hari WIB, AS Roma takluk 1-4 via adu penalti dari Sevilla di final Liga Eropa 2022-2023. Sebelumnya, kedua tim imbang 1-1 selama 120 menit.

AS Roma sejatinya unggul lebih dulu lewat Paulo Dybala (34’). Sevilla lantas baru membalasnya lewat gol bunuh diri dari Gianluca Mancini pada menit ke-55.

Kegagalan itu membuat rekor lima kali final di kompetisi antarklub Eropa terputus. Sekadar informasi, sebelumnya Mourinho dikenal selalu berhasil juara saat membawa tim asuhnya ke final kompetisi antarklub Eropa.

FC Porto jadi tim pertama yang merasakan sentuhan tangan dingin Mourinho. Klub asal Portugal itu sukses trofi Piala UEFA (Liga Eropa) 2002-2003 dan Liga Champions 2003-2004.

Kesuksesan Mourinho berlanjut kala menukangi Inter Milan. Bersama tim asal Italia itu, Mourinho mempersembahkan trofi Liga Champions 2009-2010. Bahkan, di musim itu, Inter Milan berhasil membukukan treble winners, dengan tambahan trofi Liga Italia dan Coppa Italia.

Mourinho kembali membuktikan tangan dinginnya. Kali ini giliran Manchester United yang mendapat servis manis ketika berlaga di final Liga Eropa 2016-2017.

Saat itu, Setan Merah mampu membungkam Ajax Amsterdam 2-0 di final. Toreha itu memastikan Manchester United pulang dengan piala ke Old Trafford.

Selanjutnya giliran AS Roma yang merasakan kehebatan Mourinho. Pelatih 60 tahun itu membantu AS Roma menggondol trofi Liga Konferensi Eropa 2021-2022. Saat itu, AS Roma menang 1-0 atas Feyenoord di partai final.

Namun rekor harus terhenti. Semusim kemudian, Mourinho berhasil membawa AS Roma ke final Liga Eropa 2022-2023. Tapi, pasukan Serigala Ibu Kota gagal mendulang piala, sebab kalah dari Sevilla.

Meski gagal juara, Mourinho mengaku bangga dengan kerja keras Lorenzo Pellegrini dkk. Baginya, anak buahnya sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan.

“Saya kalah yang satu ini, tetapi tidak pernah pulang dengan begitu bangga," pungkas Mourinho dikutip dari Tuttomercato, Kamis (1/6/2023).