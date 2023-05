POINT of view alias sudut pandang berdasarkan kategori tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta akan diulas dalam artikel ini. Setidaknya, ada empat kategori tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina yang akan digelar di SUGBK pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Untuk Kategori 3 alias termurah yakni Rp600.000, Kategori 2 Rp1.200.000, Kategori 1 Rp2.500.000. Sementara itu, untuk kategori VIP Barat dan VIP Timur alias paling mahal yakni seharga Rp4.250.000.

Pembelian tiket Timnas Indonesia vs Argentina pun akan dimulai 5 Juni 2023 khusus BRI. Timbul pertanyaan, bagaimana cara untuk membeli tiket tersebut? Caranya, tiket bisa dibeli di website PSSI dan tiket.com.

PSSI sendiri akan menyediakan jumlah tiket sebanyak 60.000 tiket. Ini ditetapkan berdasarkan atas Peraturan Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

Lantas, seperti apa point of view alias sudut pandang berdasarkan kategori tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina di SUGBK? Menurut unggahan akun Instagram @garudarevolution.ina, untuk Kategori 3 alias kategori paling murah, Lionel Messi dkk akan kelihatan cukup jelas.

Pasalnya, Kategori 3 seharga Rp600.000 ini tidak terlalu tinggi posisinya untuk melihat para pemain di lapangan. Sehingga, point of view pada kategori ini cukup memuaskan jika melihat harganya yang terbilang paling murah dari semua kategori.

Sementara itu, 2 Kategori 2 Rp1.200.000 yang berada di belakang gawang juga terlihat tidak terlalu jauh dari lapangan. Sekilas, para pemain di lapangan pun akan terlihat cukup jelas. Kemudian Kategori 1 Rp2.500.000, posisinya berada di sudut lapangan. Terlihat, kategori ini cenderung lebih dekat dengan lapangan sehingga bisa menyaksikan para pemain dengan jelas. BACA JUGA: Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia sebagai Tim Lemah Asia Jelang Hadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 Lalu Kategori VIP Barat dan VIP Timur alias paling mahal yakni seharga Rp4.250.000, berada di tengah lapangan. Pastinya, kategori ini cukup memuaskan bagi para penonton untuk melihat aksi kedua negara karena jarak yang dekat plus posisi berada di tengah-tengah tribun stadion. Terlepas dari hal itu, La Albiceleste - julukan Timnas Argentina - memastikan akan membawa sejumlah pemain top termasuk sang megabintang Lionel Messi ke SUGBK. Sementara itu, Timnas Indonesia sendiri akan diperkuat 10 pemain abroad, ada Jordi Amat hingga Sandy Walsh.

