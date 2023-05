LAGA Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 tak masuk sorotan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC). Dalam ulasannya, AFC menyoroti sejumlah pertandingan di Piala Asia 2023 termasuk laga Grup D antara Timnas Jepang vs Irak, namun tidak dengan laga Timnas Indonesia vs Vietnam.

Drawing Piala Asia 2023 telah digelar di Katara Opera House, Doha, Qatar, Kamis 11 Mei 2023. Hasil drawing Piala Asia 2023 menempatkan Timnas Indonesia (ranking 149) di Grup D bersama Vietnam (95), Irak (67), dan unggulan utama Jepang (20).

Melihat peserta Grup D di atas, Timnas Indonesia harus bekerja lebih ekstra di fase grup Piala Asia 2023, khususnya Jepang. Piala Asia 2023 sendiri akan digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar.

Juara bertahan Qatar yang juga sebagai tuan rumah akan memulai kompetisi paling bergengsi di Asia itu menghadapi Lebanon Jumat, 12 Januari 2024. Stadion Al Bayt berkapasitas 68.895 akan menjadi saksi tontonan pembuka antara dua tim Asia Barat itu yang sebelumnya hanya pernah bertemu sekali dalam sejarah Piala Asia.

Ini akan menjadi pertandingan ke-40 Qatar dalam sejarah turnamen Piala Asia, sementara Lebanon akan bermain dalam pertandingan pembukaan Piala Asia untuk pertama kalinya. AFC sendiri menyoroti sejumlah pertandingan Piala Asia 2023 selain laga Qatar vs Lebanon.

"Jadwal pertandingan AFC Asian Cup Qatar 2023 mengungkapkan pertarungan yang mendebarkan," tulis judul artikel AFC, dikutip Jumat (12/5/2023).

Dalam ulasannya, ada empat pertandingan yang menjadi preview AFC di artikel tersebut. Pertama, ada laga China vs Tajikistan. Satu-satunya debutan di edisi tahun ini, Tajikistan akan menghadapi China dalam pertandingan perdananya yang bersejarah di Piala Asia. (Shin Tae-yong (kanan) emban tugas berat di Piala Asia 2023) Kedua, AFC menyoroti laga Grup D antara Irak vs Jepang yang mana kedua tim tersebut merupakan lawan Timnas Indonesia di fase grup. Namun sebaliknya, AFC tidak menyoroti laga Timnas Indonesia vs Vietnam yang juga menjalani laga perdananya di Grup D. BACA JUGA: Timnas Indonesia Segrup dengan Jepang di Piala Asia 2023, Sandy Walsh Beri Respons Mengejutkan! "Irak vs Jepang: Tim peringkat teratas FIFA di masing-masing Pot, Jepang (Pot 1) dan pemenang 2007 Irak (Pot 2) bersiap untuk pertarungan menarik ketika mereka bertemu hanya untuk ketiga kalinya dalam sejarah AFC Asian Cup," tulis pernyataan AFC. Lebih lanjut, AFC juga menyoroti laga Suriah vs Australia dan Arab Saudi vs Oman. Terlepas dari hal itu, menarik untuk menanti kiprah Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Akankah tim besutan Shin Tae-yong itu memberikan kejutan?

