REAKSI Marcus Rashford ketika melihat aksi blunder David de Gea di laga West Ham United vs Manchester United curi perhatian. Marcus Rashford menjadi pemain Manchester United yang sangat kecewa ketika rekan setimnya, David de Gea, melakukan kesalahan pada laga kontra West Ham United.

Seperti diketahui, The Red Devils -julukan Manchester United- menelan pil pahit usai dibungkam West Ham United 0-1 dalam lanjutan laga Liga Inggris 2022-2023 pekan ke-35. Pertandingan tersebut berlangsung di London Stadium, Minggu 7 Mei 2023.

The Hammers -julukan West Ham United- mencetak gol kemenangan pada menit ke-27 melalui Said Benrahma. Gol tersebut terjadi setelah David de Gea melakukan kesalahan. Bola tepisannya justru masuk ke gawang sendiri, meski tembakan yang dilesatkan Said Benraham tidak terlalu keras.

Marcus Rashford pun bereaksi saat melihat David de Gea melakukan kesalahan bodoh dalam kekalahan Manchester United dari tangan West Ham United itu. Menurut laporan Semuanya Bola, bomber Timnas Inggris itu menunjukkan reaksi yang sama seperti suporter Manchester United saat melihat De Gea melakukan kesalahan.

Terlihat, Marcus Rashford memegang kepalanya dengan dua tangannya seraya merasa kesal akan kesalahan yang dilakukan David de Gea itu. Hal itu terlihat dari sebuah video viral yang memperlihatkan reaksi betapa kecewanya Marcus Rashford saat melihat aksi De Gea.

Selain menunjukkan reaksi yang sangat mengecewakan, Marcus Rashford juga memberikan komentar yang mengecewakan kepada manajernya. Sementara itu, para penggemar Manchester United mengerti apa yang dirasakan bintang Timnas Inggris itu.

Fans Manchester United sangat tertarik melihat reaksi Marcus Rashford dan rata-rata komentar di video menjelaskan bahwa mereka mengerti apa yang dirasakan pemain asal Inggris itu. Bagaimana tak kesal, blunder De Gea itu berujung kekalahan Setan Merah dari West Ham. Meski masuk daftar kiper yang mencatatkan clean sheet terbanyak, tak bisa dimungkiri De Gea sepanjang musim ini tidak konsisten menunjukkan penampilan terbaiknya. Pemain 32 tahun itu memang memenangkan penghargaan pemain terbaik Manchester United pada 2014 dan 2018. Namun, penghargaan itu kerap tak berarti lantaran De Gea kerap melakukan kesalahan yang akhirnya merugikan Man United. Kurangnya kemampuan mengontrol bola dan fisiknya, menjadi beberapa penyebab De Gea kerap memamerkan aksi-aksi blunder sebagai penjaga gawang Setan Merah belakangan ini. BACA JUGA: Klasemen Liga Inggris 2022-2023 Setelah Manchester United dan Newcastle United Kompak Tumbang: Liverpool Pepet Setan Merah! Meski masih memiliki satu laga tunda, Manchester United kini hanya berjarak satu angka dari Liverpool yang berada di posisi lima dengan 62 poin. Manchester United masih menempati peringkat empat dengan koleksi 63 poin.

