JADWAL Liga Inggris 2022-2023 malam ini, Sabtu (15/4/2023) akan dibahas Okezone di artikel ini. Terdapat sejumlah pertandingan seru mulai dari Chelsea vs Brighton hingga Manchester City vs Leicester City yang akan tersaji pada malam ini.

Liga Inggris 2022-2023 akan memasuki pekan ke-31. Untuk malam ini, sedikitnya ada tujuh pertandingan yang akan dimainkan oleh 14 tim Liga Negeri Ratu Elizabeth II itu.

Pekan ke-31 Liga Inggris 2022-2023 akan dibuka oleh pertandingan antara Aston Villa vs Newcastle United. Laga Aston Villa vs Newcastle ini bakal dilangsungkan di Villa Park, pukul 18.30 WIB.

Kemudian pada pukul 21.00 WIB, dilanjutkan dengan laga Southampton vs Crystal Palace di Stadion St Mary's, Everton vs Fulham di Goodison Park, Tottenham vs Bournemouth di Tottenham Hotspur Stadium, dan Wolverhampton Wanderers vs Brentford di Stadion Molineux.

Masih pada pukul 21.00 WIB, ada laga big match antara Chelsea vs Brighton yang digelar di Stadion Stamford Bridge, London. Kemenangan tentu menjadi harga mati bagi The Blues -julukan Chelsea.

Pasalnya, tim besutan Frank Lampard itu telah meraih hasil minor belakangan ini. Dalam lima laga terakhirnya di semua kompetisi, Chelsea tak mampu meraih kemenangan.

Teranyar, Chelsea dibungkam Real Madrid dengan skor 0-2 di perempatfinal Liga Champions 2022-2023, Kamis (13/4/2023). Terlebih, The Blues kian terpuruk di klasemen Liga Inggris musim ini dengan menempati peringkat ke-11. BACA JUGA: Resmi, Ben Chilwell Perpanjang Kontrak di Chelsea hingga 2027 Selanjutnya pekan ke-31 Liga Inggris 2022-2023 malam ini akan ada laga seru antara Manchester City vs Leicester. Pertandingan Manchester City vs Leicester bakal dihelat di Etihad Stadium pukul 23.30 WIB. The Citizens -julukan Manchester City- sangat membutuhkan kemenangan demi mengejar pemimpin klasemen sementara, Arsenal. Tentunya, laga ini sangat menarik untuk disaksikan. Berikut Jadwal Liga Inggris 2022-2023 Malam Ini, Sabtu 15 April 2023: Pukul 18.30 WIB - Aston Villa vs Newcastle United Pukul 21.00 WIB - Southampton vs Crystal Palace Pukul 21.00 WIB - Everton vs Fulham Pukul 21.00 WIB - Tottenham vs Bournemouth Pukul 21.00 WIB - Wolverhampton Wanderers vs Brentford Pukul 21.00 WIB - Chelsea vs Brighton Pukul 23.30 WIB - Manchester City vs Leicester

