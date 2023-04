JADWAL perempatfinal Liga Champions 2022-2023 malam ini akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Pada leg I perempatfinal Liga Champions 2022-2023 malam ini, Rabu 12 April 2023 pukul 02.00 WIB, ada dua laga big match yang akan tersaji, yakni Benfica vs Inter Milan dan Manchester City vs Bayern Munich.

Ya, total delapan klub terbaik di Benua Eropa akan melakoni laga leg I perempatfinal Liga Champions 2022-2023. Delapan klub yang dimaksud adalah Benfica, Chelsea, AC Milan, Bayern Munich, Inter Milan, Manchester City, Napoli, dan Real Madrid.

Klub-klub di atas akan memperebutkan total empat tiket untuk menginjakkan kakinya ke semifinal Liga Champions 2022-2023. Adapun, pertandingan leg I bakal dimainkan pekan ini mulai Rabu, 12 April 2023 hingga Kamis, 13 April 2023.

Leg I perempatfinal Liga Champions 2022-2023 ini bakal dibuka oleh laga Benfica vs Inter Milan. Duel dua tim ini bakal tersaji di Stadion Estadio da Luz, pada Rabu, 12 April 2023 pukul 02.00 WIB.

Benfica lolos ke perempatfinal Liga Champions 2022-2023 usai menyingkirkan Club Brugge dengan agregat 7-1 di babak 16 besar. Sedangkan Il Nerazzurri -julukan Inter Milan, mereka mencapai tahap ini setelah mengalahkan FC Porto dengan agregat 1-0 di babak sebelumnya.

Pada hari dan waktu yang sama, ada laga super big match antara Manchester City vs Bayern Munich. Laga antara The Citizens -julukan Manchester City- vs Die Roten -julukan Bayern Munich- bakal digelar di Stadion Etihad, Rabu, 12 April 2023 pukul 02.00 WIB.

Manchester City melangkahkan kakinya di perempatfinal Liga Champions 2022-2023 usai sukses menenggelamkan RB Leipzig dengan agregat 8-1 di babak 16 besar. Sementara itu, Bayern Munich mendapat tiket di fase ini setelah menjungkalkan Paris Saint-Germain (PSG) dengan agregat 3-0 fase sebelumnya.

Dari keempat tim di atas, siapa yang akan berjaya pada laga perempatfinal Liga Champions 2022-2023 malam ini? Tentunya, menarik untuk dinantikan. Untuk itu, sangat disayangkan jika Anda melewatkan aksi para pesepakbola top dunia pada laga malam nanti.

Berikut Jadwal Perempatfinal Liga Champions 2022-2023 Malam Ini:

Rabu, 12 April 2023

Benfica vs Inter Milan – Pukul 02.00 WIB

Manchester City vs Bayern Munich – Pukul 02.00 WIB