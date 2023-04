MAIN reguler di klub kasta teratas Liga Belanda, pemain keturunan Indonesia Jay Idzes tertarik main di Liga 1. Bek bertinggi badan 190 sentimeter itu membuka kemungkinan pindah klub pada bursa transfer musim panas 2023, termasuk merumput bersama salah satu klub Tanah Air.

Jay Idzes yang merupakan pemain jebolan akademi PSV Eindhoven, sejak 2020 merumput bersama Go Ahead Eagles. Berkat bantuan Jay Idzes, Go Ahead Eagles promosi ke kasta teratas Liga Belanda (Eredivisie) per musim 2021-2022.

(Jay Idzes bek andalan Go Ahead Eagles)

Jay Idzes bukanlah pemain penghangat bangku cadangan ketika Go Ahead Eagles mentas di kasta teratas Liga Belanda. Terbukti dari 28 pekan Liga Belanda 2022-2023, Jay Idzes 25 kali merumput.

Terbaru, Jay Idzes tampil full 90 menit saat Go Ahead Eagles kalah 0-2 dari Vittese Arnhem di pekan ke-28 Liga Belanda 2022-2023 pada Sabtu, 8 April 2023. Berkat bantuan Jay Idzes yang bisa bermain sebagai bek tengah dan gelandang bertahan ini, Go Ahead Eagles duduk di posisi 12 dari 18 klub kontestan Liga Belanda 2022-2023.

Namun, Jay Idzes justru ingin angkat kaki dari Go Ahead Eagles ketika kontraknya berakhir pada 30 Juni 2023. Ia ingin mencari tantangan baru, termasuk melanjutkan karier di Indonesia.

"Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan pindah ke klub lain, dan siapa tahu kalian akan lihat saya main di Indonesia," kata Jay Idzes mengutip dari akun YouTube Yussa Nugraha.

Follow Berita Okezone di Google News

Tidak hanya ingin merumput di Liga Indonesia, Jay Idzes juga tertarik membela Timnas Indonesia. Jika PSSI mengontaknya, Jay Idzes dengan sangat terbuka menerima tawaran dari federasi sepakbola Indonesia tersebut. "Saya terbuka untuk itu (jadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia), tapi satu sisi saya ingin berkarier di Belanda. Satu sisi saya ingin juga membela Timnas asal kakek saya (Indonesia) itu adalah suatu kehormatan. Jadi tentu saya terbuka untuk itu (membela Timnas Indonesia)," lanjut Jay Idzes. Jika PSSI menaturalisasi Jay Idzes, betapa kukuhnya pertahanan Timnas Indonesia. dalam pola 3-5-2 atau 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jay Idzes bisa membentuk trio kukuh di lini pertahanan bareng Jordi Amat dan Elkan Baggott. (Elkan Baggott bisa berduet dengan Jay Idzes di jantung pertahanan Timnas Indonesia) BACA JUGA: Timnas Indonesia U-20 Dapat Beasiswa Kuliah hingga S2, Netizen Langsung Colek Hokky Caraka Kolaborasi ini diprediksi membuat Timnas Indonesia bisa unjuk gigi di Piala Asia 2023. Sekadar diketahui, Piala Asia 2023 akan dilangsungkan di Qatar per Januari 2024.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.