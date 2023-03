TOLAK Timnas Israel U-20, Ganjar Pranowo beri tanggapan soal pembatalan drawing Piala Dunia U-20 2023. Gubernur Jawa Tengah tersebut mengaku mempercayakan semuanya kepada pemerintah pusat dan PSSI.

Drawing Piala Dunia U-20 2023 sejatinya dilaksanakan di Bali pada 31 Maret 2023 mendatang. Namun demikian, FIFA membatalkannya, seiring dengan penolakan Gubernur Bali, Wayan Koster, terhadap kehadiran Israel di wilayahnya.

Ganjar Pranowo juga ikut menentang kedatangan Timnas Israel U-20. Dia pun memberi jawaban singkat mengenai pembatalan drawing Piala Dunia U-20 2023, yang berpotensi menyebabkan turnamen batal digelar di Indonesia.

“Sudah kita berikan ke pusat dan kita percayakan sama pemerintah pusat dan PSSI, mereka udah bekerja,” ungkap Ganjar saat diwawancara di Gedung Gradika Bakti Praja, Komplek Pemerintah Provinsi Jateng, Kota Semarang, Senin (27/3/2023).

Ganjar tidak menyangkal soal penolakan terhadap Timnas Israel U-20, termasuk dari berbagai kalangan masyarakat. “Ya, kita sudah serahkan ke sana, biar saja nanti diambil oleh pemerintah pusat (keputusannya),” sambungnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo telah menyampaikan pernyataan tertulis. Dia berharap agar Timnas Israel U-20 tidak ikut tampil di Piala Dunia U-20 2023.

Ganjar mencatut komitmen Bung Karno yang terus mendukung kemerdekaan Palestina. Disebut olehnya, hal ini merupakan komitmen dirinya.

"Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat Beliau," katanya di Semarang (23/3/2023) lalu.