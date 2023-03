TIM Nasional (Timnas) Irak U-20 menjadi peserta ke-21 untuk negara yang berhasil lolos ke Piala Dunia U-20 2023. Irak U-20 bakal tampil di Indonesia untuk mengikuti turnamen yang digelar pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023 tersebut.

Kepastian Irak U-20 lolos ke Piala Dunia U-20 2023 baru saja didapatkan negara tersebut. Tiket untuk tampil di Indonesia itu diraih Irak U-20 usai mereka sukses mengalahkan Iran U-20 di perempatfinal Piala Asia U-20 2023.

Laga perempatfinal antara Irak U-20 melawan Iran U-20 itu berlangsung di JAR Stadium, Tashkent, Uzbekistan pada Sabtu (11/3/2023) sore WIB. Hasilnya, Irak U-20 menang tipis 1-0 atas Iran U-20.

Gol telat Ali Jasim pada menit 90+1 membuat para penggawa Irak U-20 bersorak kegirangan. Sementara Iran U-20 cuma bisa terdiam karena mereka tahu waktu pertandingan hampir berakhir.

Tak lama wasit meniupkan peluit panjang dan Irak U-20 yang menang 1-0 atas Iran U-20 pun berhak mendapatkan tiket ke putaran final Piala Dunia U-20 2023. Sekadar informasi, hanya empat tim yang lolos ke semifinal Piala Asia U-20 2023 yang berhak bermain di Indonesia untuk tampil di Piala Dunia U-20 2023.

Dengan begitu, Irak U-20 menjadi wakil Asia kedua yang memastikan diri tampil di Piala Dunia U-20 2023. Wakil Asia pertama tentunya saja adalah Timnas Indonesia U-20 yang memang menjadi tuan rumah di turnamen tersebut.

Irak U-20 pun menjadi negara ke-21 yang memegang tiket ke Piala Dunia U-20. Sedangkan 20 negara yang sudah pasti lolos itu berasal dari lima konfederasi, empat dari Afrika (CAF), empat Amerika Selatan (CONMEBOL), dua Oseania (OFC), lima Eropa (UEFA), dan empat CONCACAF.

Asia (AFC) baru memiliki dua wakil, yakni Timnas Indonesia U-20 dan Irak U-20. Kini tiga tiket terakhir diperebutkan oleh Uzbekistan vs Australia, Korea Selatan vs China, dan Jepang vs Yordania.

Berikut Daftar 21 Negara yang Lolos Piala Dunia U-20 2023:

1. Timnas Indonesia U-20

2. Timnas Irak U-20

3. Timnas Gambia U-20

4. Timnas Nigeria U-20

5. Timnas Senegal U-20

6. Timnas Tunisia U-20

7. Timnas Republik Dominika U-20

8. Timnas Guatemala U-20

8. Timnas Honduras U-20

10. Timnas Amerika Serikat U-20

11. Timnas Brasil U-20.

12. Timnas Kolombia U-20

13. Timnas Ekuador U-20

14. Timnas Uruguay U-20.

15. Timnas Fiji U-20

16. Timnas Selandia Baru U-20

17. Timnas Prancis U-20

18. Timnas Inggris U-20

19. Timnas Israel U-20

20. Timnas Italia U-20

21. Timnas Slovakia U-20