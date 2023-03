MANTAN pelatih Chelsea, Thomas Tuchel, dikabarkan sedang diincar oleh AS Roma. Lantas, apakah juru taktik asal Jerman itu bakal segera menggantikan Jose Mourinho sebagai pelatih anyar Giallorossi -julukan AS Roma?

Seperti diketahui, Thomas Tuchel saat ini sedang menganggur alias tidak melatih klub mana pun sejak dipecat oleh The Blues -julukan Chelsea- pada September 2022. Pemecatan juru taktik 49 tahun tersebut terjadi setelah serangkaian hasil mengecewakan Chelsea.

Padahal, saat masih di Stamford Bridge, Thomas Tuchel berhasil mempersembahkan gelar juara Liga Champions 2020-2021. Namun, Thomas Tuchel dengan cepat digantikan oleh Graham Potter yang tengah berjuang memperbaiki Chelsea.

Menariknya, menurut laporan dari The Sun, AS Roma tengah mengincar Thomas Tuchel untuk menggantikan Jose Mourinho. Pasalnya, masa depan The Special One -julukan Jose Mourinho- di klub raksasa Liga Italia itu semakin tidak pasti.

Saat ini, AS Roma duduk di tempat keempat Liga Italia 2022-2023 dengan koleksi 47 poin. Mereka juga masih berada di Liga Eropa 2022-2023 dan akan menghadapi Real Sociedad untuk memperebutkan satu tempat di perempatfinal. Namun, kejenakaan Jose Mourinho telah menjadi perhatian negatif dalam beberapa pekan terakhir. Bulan lalu, juru taktik asal Portugal itu dikeluarkan dari lapangan untuk ketiga kalinya musim ini karena mengamuk kepada ofisial keempat saat AS Roma kalah dari Cremonese. Terlepas dari hal itu, selain Thomas Tuchel yang digadang-gadang akan menggantikan Jose Mourinho, AS Roma juga mengincar bos Inter Milan, yakni Simone Inzaghi. Jose Mourinho sendiri kontraknya tersisa satu tahun di Roma. BACA JUGA: Apresiasi Tinggi Jose Mourinho untuk Semangat Juang AS Roma setelah Kalahkan Juventus Di tengah kontraknya yang akan segera habis, sosok Mourinho telah dikaitkan dengan kejutan kembali ke Liga Inggris. Dia diisukan akan menggantikan David Moyes di West Ham United.

