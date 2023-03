CHIEF Marketing Officer Bundesliga Peer Niclas Naubert, membeberkan strategi Bundesliga alias Liga Jerman untuk menjadi liga nomor 1 di dunia. Di antaranya yakni dengan menjadikan Liga Jerman sebagai liga paling menghibur dan paling fanatik di dunia.

Baru-baru ini, Peer Niclas Naubert menjawab pertanyaan Okezone tentang bagaimana strategi Bundesliga untuk menjadikan Liga Jerman sebagai kompetisi sepakbola nomor satu di dunia. Ia mengatakan salah satunya yakni menjadikan Liga Jerman sebagai liga yang sangat menghibur dan fanatik.

"Tujuan kami adalah menjadi liga yang paling menghibur dan paling fanatik di dunia. kami menyebutnya 'Football As Its Meant To Be'," ungkap Peer Niclas Naubert kepada Okezone, Rabu (8/3/2023).

Peer Niclas Naubert mengungkapkan hal di atas bukan tanpa alasan. Sebab, ia menilai sejauh ini Liga Jerman banyak menciptakan gol di setiap pertandingannya. Selain itu, juga banyak pemain muda yang sudah menjadi andalan setiap klub di kompetisi tersebut termasuk pemain dari Benua Asia.

"Ada hal- hal tertentu yang dilihat penggemar di Bundesliga yang tidak mereka dapatkan di tempat lain, di antaranya lebih banyak gol, lebih banyak pemain muda mendapatkan kesempatan, bahkan lebih banyak pemain dari Asia yang memantapkan diri di liga," cetus Peer Niclas Naubert.

Lebih lanjut, Peer Niclas Naubert menyebut bahwa fans setiap klub Liga Jerman sangat luar biasa dan memiliki loyalitas terhadap tim kesayangannya. Ia pun memanfaatkan kondisi ini sebagai salah satu strategi lain untuk menjadikan Liga Jemran sebagai liga nomor satu di dunia.

"Kami juga memiliki basis penggemar yang fantastis dan unik, ini benar-benar spesial. Kami bertujuan untuk membawa setiap aspek ini ke dalam setiap bidang pekerjaan kami, mulai dari siaran langsung setiap akhir pekan, aktif di media sosial dan digital kami, hingga mengadakan acara seperti Bundesliga Common Ground," kata Peer Niclas Naubert. Lebih lanjut, program Bundesliga Common Ground sendiri juga termasuk salah satu strategi Bundesliga agar bisa jadi liga nomor satu dunia. Program ini merupakan cara membangun hubungan baik antara Bundesliga dengan para penggemar di seluruh dunia. Kebetulan, kegiatan Bundesliga Common Ground juga diadakan di Indonesia. "Ini (Bundesliga Common Ground) juga berperan dalam pendekatan kami untuk bekerja sama dengan liga domestik dan pemerintah untuk memastikan kami mendukung pertumbuhan permainan di Indonesia," tambah Peer Niclas Naubert. "Liga kami sudah melakukan banyak hal, tetapi tentu saja, masih banyak lagi yang harus dilakukan. Yang paling penting bagi kami adalah membangun hubungan yang lebih kuat dengan para penggemar kami," lanjutnya. BACA JUGA: Bundesliga Bicara Potensi Klub-Klub Liga Jerman Hadapi Timnas Indonesia atau Klub Lokal dalam Waktu Dekat "Sehingga mereka akan terus mendukung Bundesliga dan klub kami, proyek Common Ground adalah contoh bagus dari kami sebagai salah satu dari sedikit entitas sepak bola yang benar- benar berinvestasi kembali ke pasar utama kami yakni penggemar kami," pungkasnya.

