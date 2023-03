MOMEN saat Bobotoh berharap mantan pemain kesayangannya, Mohammed Rashid, balik ke Persib Bandung usai sukses juara Liga Palestina 2022-2023 mencuri perhatian. Nama Mohammed Rashid pernah masuk ke daftar pemain andalan Persib Bandung.

Rashid diketahui berseragam Maung Bandung sejak awal musim Liga 1 2021-2022. Sayangnya, ia tak mendapat kontrak baru sehingga akhirnya memutuskan hengkang. Tak lama kemudian, Rashid bergabung dengan Jabal Al-Mukaber FC, klub yang berlaga di Liga Palestina.

Rashid pun bermain apik di sana hingga berhasil mengantarkan klub ini jadi kampiun. Di momen itulah, Bobotoh -sebutan suporter Persib Bandung- berharap mantan pemain kesayangannya, Mohammed Rashid, balik ke Persib Bandung usia juara Liga Palestina 2022-2023.

Hal tersebut ditunjukkan Bobotoh dalam kolom komentar unggahan Rashid di Instagram @moerashid95. Selain mengucapkan selamat, Bobotoh juga merayu Mohammed Rashid agar kembali lagi ke Persib Bandung di musim depan.

“Pliss, come back to PERSIB Habibi?” tulis seorang netizen.

“Rashid come back again to persib duet whit mark klok is the bast lah,” harap netizen lainnya.

“@moerashid95 back to Persib Rashid, Kelhilngan banget @persib tanpa Rasid @luismillacoach,” papar netizen.

Sebelumnya, Rashid memang mengunggah momen kemenangan Jabal Al-Mukaber di akun Instagram tersebut dengan ucapan syukur. Jabal Al-Mukaber sendiri berhasil menjadi juara Liga Palestina 2022-2023 setelah mengalahkan Wajid Al-Nes dengan skor 5-2. “Alhamdulilah setelah 13 tahun menunggu, Jabal Al Mukaber berhasil menjadi juara baru Liga utama Palestina dan saya sangat senang bisa membantu di dalamnya dengan beberapa sumbangsih gol di musim ini," tulis Rashid. Selain mengucapkan rasa sukur, mantan gelandang Persib itu pun mendoakan agar Persib Bandung bisa menjadi juara di Liga 1 2022-2023. “Inshallah Persib akan jadi juara tahun ini. Juga berdoa untuk rekan-rekan saya di sana," katanya. Itulah pembahasan mengenai saat Bobotoh berharap mantan pemain kesayangan Mohammed Rashid balik ke Persib Bandung usai sukses juara Liga Palestina 2022-2023.

