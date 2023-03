KLASEMEN Liga Inggris 2022-2023 kelar laga Arsenal vs Bournemouth akan diulas Okezone dalam artikel ini. The Gunners -julukan Arsenal- sukses mengamankan posisi puncak klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 usai meraih kemenangan dramatis atas The Cherries -julukan Bournemouth.

Laga sengit antara Arsenal vs Bournemouth tersaji di Emirates Stadium, London, Inggris, pada Sabtu (4/3/2023) malam WIB. Dalam pertandingan itu, The Gunners sempat tertinggal dua gol lebih dulu lewat aksi Philip Billing (1’) dan Marcos Senesi (57’).

Namun, tim asuhan Mikel Arteta itu mampu bangkit dari keterpurukan dan mencetak tiga gol di babak kedua. Adalah Thomas Partey (62’), Ben White (70’), dan Reiss Nelson (90+7’) yang sukses membawa Arsenal menutup laga dengan kemenangan 3-2 atas Bournemouth.

Dengan kemenangan tersebut, Arsenal pun mampu mengamankan poin penuh dan posisi puncak klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 dengan mengoleksi 63 angka dari 26 pertandingan. Mereka diikuti Manchester City yang berada di posisi kedua lewat 58 poin.

Pada hari yang sama, The Citizens -julukan Manchester City- sukses mengalahkan Newcastle United dengan skor meyakinkan 2-0. Tim besutan Pep Guardiola itu pun terus menjaga jarak dengan Arsenal dan menjaga asa dalam perebutan gelar juara Liga Inggris 2022-2023.

Sementara itu, Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh di pekan ke-26 ini. Pasalnya, Harry Kane dan kolega harus puas dikalahkan Wolverhampton Wanderers dengan skor tipis 1-0.

Alhasil, kekalahan itu pun membuat The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur- tertahan di posisi keempat klasemen sementara dengan torehan 45 poin. Kans mereka untuk mendekati Manchester United yang berada di posisi ketiga (49 poin) pun pupus. Manchester United sendiri baru akan bertanding pada hari ini, Minggu (5/5/2023) pukul 23.30 WIB dengan berhadapan melawan Liverpool. Peluang Marcus Rashford cs untuk menjauh dari kejaran Tottenham Hotspur pun terbuka sangat lebar. Berikut klasemen Liga Inggris 2022-2023 kelar laga Arsenal vs Bournemouth dapat Anda ketahui selengkapnya di sini.

