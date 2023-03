MERASA tak terima, Karim Benzema unggah semua prestasinya tahun lalu setelah Lionel Messi terima penghargaan pemain terbaik FIFA 2022. Nama striker andalan Real Madrid masuk ke dalam nominasi pemain terbaik FIFA 2022 bersama dua penggawa Paris Saint Germain (PSG), Kylian Mbappe dan Lionel Messi.

Akan tetapi, Benzema tidak hadir dalam acara penganugerahan The Best FIFA Football Awards yang diadakan di Paris, Prancis, pada Selasa 28 Februari 2023 kemarin. Pemain yang kerap dipanggil Wak Haji di Indonesia itu seakan sudah yakin bahwa dirinya tidak akan memenangkan penghargaan tersebut.

Benar saja, dari tiga nama yang ada, Benzema berada pada posisi ketiga dengan 34 poin. Benzema kalah dari Kylian Mbappe di posisi kedua dengan 44 poin dan Messi yang dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA dengan 52 poin.

Tidak lama setelah pengumuman hasil itu, Benzema membuat heboh publik sepakbola dengan mengunggah beberapa unggahan di story instagramnya @karimbenzema.

Dalam instagram storynya itu, Benzema mengunggah seluruh pencapaiannya di sepanjang 2022. Tidak hanya itu, penyerang asal Prancis ini juga mengunggah video seseorang yang mengatakan "pembohong, ya, kamu pembohong" dalam bahasa Prancis.

Dalam video tersebut, Benzema juga menambahkan tulisan “Selamat malam”.

Banyak yang menilai jika maksud dari Benzema mengunggah sejumlah unggahan di instagram story itu adalah untuk menunjukan bahwa dirinya lebih layak untuk mendapatkan penghargaan pemain terbaik FIFA 2022 dibanding Messi.

Dalam cuitan akun twitter @sportbible netizen berbondong-bondong memberikan komentar terhadap aksi Benzema.

"Karim Benzema's final two instagram stories after he missed out on the FIFA best Award" tulis sportbible dalam unggahan screenshot instagram story Karim Benzema

"Bro, World cup surpassed all these!" tulis akun @Kombo***47903.

Ada pula yang menganggap bahwa Benzema tidak menghormati para pelatih dan juga kapten tim yang memberikan vote.

"Such disrespect to coaches and captains who voted" tulis akun ManUnited***.

Itulah momen saat Karim Benzema unggah semua prestasinya tahun lalu setelah Lionel Messi terima penghargaan pemain terbaik FIFA 2022. Bagaimana menurutmu tentang aksi Benzema ini?