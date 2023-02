KISAH Vinnie Jones, si pemain antagonis Liga Inggris yang berhasil jadi aktor Hollywood akan diulas Okezone dalam artikel ini. Kebanyakan ketika pesepakbola mengalami penurunan karier, mereka cenderung mencari cara agar bisa tetap bermain.

Jalan seperti pembinaan, manajemen, dan pakar adalah jalur yang kerap dilalui oleh mantan pemain sepakbola. Hanya saja hal-hal tersebut tak dilakukan oleh Vinnie Jones.

Mantan penggawa Chelsea ini justru terjun lebih dulu ke dunia akting dan hiburan bahkan sebelum ia gantung sepatu alias pensiun. Jones, sekarang lebih dikenal sebagai 'orang keras' dalam film-filmnya di kalangan Hollywood.

Melansir dari Goal, saat karier bermainnya berakhir, Jones mengambil langkah yang sama sekali tidak biasa ke dunia akting. Di mana ia menggunakan persona 'orang keras' untuk mendapatkan peran.

Itu ternyata menjadi langkah sukses bagi mantan pemain bagian dari 'Crazy Gang' pemenang Piala FA Wimbledon pada 1980-an ini yang telah terlibat dalam sejumlah film sukses, dan bekerja bersama superstar aksi seperti Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone dan Jason Statham. Serta, berbagi daftar pemeran dengan Academy Award seperti aktor pemenang Robert De Niro dan Christopher Walken.

Debut akting Jones datang pada 1998 saat ia masih menjadi pemain sepakbola. Pria berusia 58 tahun ini debut dalam film bergenre komedi kriminal Guy Ritchie Lock, Stock and Two Smoking Barrels, di mana ia menerima Empire Award untuk Pendatang Baru Terbaik.

Follow Berita Okezone di Google News

Eks pemain Chelsea itu pun kemudian muncul dalam film tindak lanjut Ritchie pada 2000. Dan di tahun yang sama ia tampil dalam Gone in 60 Seconds, bersama Nicholas Cage dan Angelina Jolie.

Pada 2001, Jones bekerja dengan sutradara Gone in 60 Seconds Dominic Cena. Ia juga tampil di film thriller kriminal Swordfish dan membintangi peran utama di film Mean Machine.

Lantaran perawakannya yang mengesankan dan penampilannya yang kasar, sebagian besar ia memainkan peran sebagai penjahat yang kejam. Kendati begitu, ia juga menyuarakan karakter dalam film animasi seperti Garfield: A Tail of Two Kitties dan Madagascar 3.

Selain film laga, Vinnie Jones juga tampil dalam film komedi. Seperti EuroTrip, She's the Man dan You May Not Kiss the Bride.