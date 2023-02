PREDIKSI AS Monaco vs Bayer Leverkusen di leg II playoff 16 besar Liga Eropa 2022-2023 menarik dikulik. Sebab, duel yang akan berlangsung di Stade Louis II, Monaco, pada Jumat, 24 Februari 2023 pukul 00.45 WIB ini diyakini berlangsung seru dan menarik.

Ya, pertemuan AS Monaco dengan Bayer Leverkusen dalam memperebutkan tiket 16 besar Liga Eropa musim ini akan berlanjut pada malam nanti. Sebelumnya, dalam laga leg I playoff 16 besar Liga Eropa 2022-2023, duel sengit tersaji.

AS Monaco dengan Bayer Leverkusen saling berbalas gol. Namun akhirnya, AS Monaco sukses merebut kemenangan dengan skor tipis, yakni 3-2.

Tentunya, hasil itu jadi modal penting bagi AS Monaco dalam melakoni laga leg II melawan Bayer Leverkusen. Pasukan Philippe Clement pun akan semakin percaya diri, karena selain unggul, mereka akan tampil di hadapan publiknya sendiri di Stade Louis II.

BACA JUGA: Prediksi Skor Manchester United vs Barcelona di Leg II Playoff 16 Besar Liga Eropa 2022-2023: Setan Merah atau Blaugrana yang Menang?

Ditambah lagi, AS Monaco dalam tren positif saat ini. Setidaknya, di lima laga terakhirnya dalam berbagai kompetisi, mereka selalu berhasil merebut kemenangan.

Tak ayal, perjuangan Bayer Leverkusen akan semakin berat. Klub asal Jerman itu pun dalam tren negatif belakangan ini.

BACA JUGA: Prediksi Skor AS Roma vs RB Salzburg di Leg II Playoff 16 Besar Liga Eropa 2022-2023

Dalam lima laga terakhir di berbagai kompetisi, Bayer Leverkusen hanya bisa sekali menang. Selebihnya, mereka harus menelan kekalahan.

Teranyar, Bayer Leverkusen tumbang dari Mainz dalam laga lanjutan Liga Jerman 2022-2023. Laga itu berakhir dengan skor tipis 2-3.

Follow Berita Okezone di Google News

Meski sulit, bukan berarti kans Bayer Leverkusen untuk melaju ke putaran utama babak 16 besar Liga Eropa 2022-2023 sudah tertutup. Tekad bangkit mereka bisa saja membuahkan penampilan apik nanti malam.

Tak ayal, duel AS Monaco vs Bayer Leverkusen dipastikan berlangsung seru dan menarik. Okezone sendiri memprediksi laga ini akan dimenangkan AS Monaco, namun dengan skor tipis, yakni 2-1, karena laga yang berlangsung sengit.

Berikut Prediksi Skor AS Monaco vs Bayer Leverkusen:

Okezone: AS Monaco 2-1 Bayer Leverkusen

Sportskeeda: AS Monaco 2-1 Bayer Leverkusen

Sportmole: AS Monaco 2-1 Bayer Leverkusen

Berikut 5 Laga Terakhir AS Monaco:

2 Februari 2023 – Liga Prancis: AS Monaco 3-2 Auxerre

5 Februari 2023 – Liga Prancis: Clermont 0-2 AS Monaco

11 Februari 2023 – Liga Prancis: AS Monaco 3-1 PSG

17 Februari 2023 – Liga Eropa: Bayer Leverkusen 2-3 AS Monaco

19 Februari 2023 – Liga Prancis: Brest 1-2 AS Monaco

Berikut 5 Laga Terakhir Bayer Leverkusen:

29 Januari 2023 – Liga Jerman: Bayer Leverkusen 0-2 Borussia Dortmund

4 Februari 2023 – Liga Jerman: Augsburg 1-0 Bayer Leverkusen

11 Februari 2023 – Liga Jerman: Hoffenheim 1-3 Bayer Leverkusen

17 Februari 2023 – Liga Eropa: Bayer Leverkusen 2-3 AS Monaco

20 Februari 2023 – Liga Jerman: Bayer Leverkusen 2-3 Mainz

Berkut 5 Pertemuan Terakhir AS Monaco vs Bayer Leverkusen:

17 September 2014 – Liga Champions: AS Monaco 1-0 Bayer Leverkusen

27 November 2014 – Liga Champions: Bayer Leverkusen 0-1 AS Monaco

28 September 2019 – Liga Champions: AS Monaco 1-1 Bayer Leverkusen

8 Desember 2016 – Liga Champions: Bayer Leverkusen 2-3 AS Monaco

17 Februari 2023 – Liga Eropa: Bayer Leverkusen 2-3 AS Monaco

Berikut Prediksi Susunan Pemain AS Monaco vs Bayer Leverkusen:

AS Monaco: Nubel; Matsima, Disasi, Sarr, Henrique; Diatta, Fofana, Camara, Golovin; Ben Seghir, Ben Yedder

Bayer Leverkusen: Hradecky; Frimpong, Tapsoda, Tah, Bakker; Andrich, Palacios; Adli, Wirtz, Amiri; Schick