KISAH Joey Suk, pemain keturunan Indonesia yang gagal dinaturalisasi kini menjadi bintang di Liga Kroasia menarik untuk dikulik. Gelandang 33 tahun itu hampir menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia.

Joey Suk merupakan pemain berkebangsaan Belanda yang lahir di Kota Deventer pada 8 Juli 1989. Kini, pemain keturunan Indonesia itu memperkuat klub asal Kroasia yakni HNK Gorica yang tampil di Liga 1 Kroasia.

(Joey Suk saat mencatatkan penampilan ke-100 bersama sang klub)

Menariknya, Joey Suk memiliki kisah yang menjadi atensi pencinta sepakbola Indonesia. Pasalnya, gelandang 33 tahun itu pernah mengikuti seleksi pemain naturalisasi Timnas Indonesia pada tahun 2011.

Kala itu, Joey Suk satu angkatan dengan mantan pemain Timnas Indonesia yang dinaturalisasi yakni Diego Michiels. Sayangnya, proses naturalisasi Joey Suk tak kunjung menmui titik terang, sedangkan Diego Michiels berhasil dinaturalisasi dan sempat memperkuat Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2011 dan 2023.

Setelah gagal dinaturalisasi, Joey Suk menjelma menjadi gelandang kreatif bertalenta yang berkarier di Eropa mulai dari Liga Belanda, Belgia, hingga Kroasia. Pemain berpostur 185 cm itu kerap menjadi andalan klubnya dengan mengisi pos lini tengah.

Awal mula karier profesional Joey Suk sebagai pesepakbola profesional yakni saat membela klub Go Ahead U-19 dan U-21 pada 2008. Setelah itu, Joey Suk naik level ke klub utama Go Ahead yakni Go Ahead Eagles pada 2009 dengan harga pasaran mencapai sekitar Rp869 juta.

Follow Berita Okezone di Google News

Setelah memperkuat Go Ahead Eagles selama empat tahun, Joey Suk hengkang ke Belgia untuk memperkuat Beerschot AC sejak 2013. Namun, ia tak lama di sana dengan hanya 7 bulan, kemudian pindah ke NAC Breda dengan status bebas transfer. Selanjutnya, setelah berseragam NAC Breda tiga tahun, Joey Suk kembali ke klub yang membesarkan namanya yaitu Go Ahead Eagles di tahun 2016. Barulah pada 3 Agustus 2018 sebagai momen awal kariernya bersinar di klub liga utama Kroasia yakni HNK Gorica. Joey Suk tampil gemilang bersama HNK Gorica sehingga masih dipertahankan sampai saat ini. Bahkan pada September 2022, pemain keturunan Indonesia itu mendapatkan penghargaan dari manajemen HNK Gorica berupa jersey dengan nomor 100 usai berhasil membela HNK Gorica dalam 100 pertandingan. Tak heran jika Joey Suk kini menjadi bintang di Liga Kroasia dengan koleksi 11 gol dan tujuh assis tdari 113 pertandingan bersama HNK Gorica. Jadi, akankah pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tertarik memboyong Joey Suk ke skuad Garuda?