HASIL AS Roma vs Hellas Verona dalam lanjutan Liga Italia 2022-2023 sudah diketahui. Giallorossi -julukan AS Roma- harus bersusah payah untuk bisa mengemas kemenangan dengan skor 1-0.

Laga AS Roma vs Hellas Verona digelar di Stadion Olimpico, Senin (20/2/2023) dini hari WIB. Ola Solbakken jadi pahlawan AS Roma dalam laga ini karena mencatatkan namanya sebagai pencetak gol semata wayang timnya.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Jual beli serangan sudah tersaji sejak awal laga. Salah satu serangan AS Roma tercipta lewat aksi Gianluca Mancini pada menit ke-11.

Mendapat umpan dari Tammy Ibrahim, Gianluca Mancini melepaskan tembakan keras dengan kaki kanannya. Namun, bola masih bisa dihentikan hingga tak bersarang ke gawang Hellas Verona.

Hellas Verona pun tak tinggal diam. Mereka juga menyerang balik AS Roma, salah satunya lewat aksi Darko Lazovic yang melpaskan tendangan keras. Namun masih belum berbuah gol.

AS Roma pun akhirnya membuka keunggulan tepat di menit ke-45. Ialah Ola Solbakken yang menampilkan aksi ciamik lewat tembakan dari kaki kirinya usai memanfaatkan assist Leonardo Spinazzola. Tuan rumah unggul 1-0. Skor ini terjaga hingga akhir laga.

Babak Kedua Di babak kedua, AS Roma yang sudah unggul tampil lebih trengginas. Mereka lebih intens menyerang gawang Hellas Verona. Kala laga baru berjalan tujuh menit, Ola Solbakken kembali memiliki peluang emas untuk menambah keunggulan AS Roma. Namun sayang, tendangannya masih bisa diblok Lorenzo Montipo. Hellas Verona bukan tanpa perlawanan. Mereka juga beberapa kali menyerang gawang AS Roma. Salah satunya lewat aksi Yayah Kallon pada menit ke-85. Tetapi, pergerakannya masih bisa diblok lawan. Setelah bekerja keras di sepanjang laga untuk mempertahankan keunggulan, AS Roma akhirnya memastikan kemenangan. Mereka menyegel poin penuh usai menang tipis dengan skor 1-0. Berikut Susunan Pemain AS Roma vs Hellas Verona: AS Roma: Rui Patricio, Chris Smalling, Leonardo Spinazzola, Rick Karsdorp, Gianluca Mancini, Ibanez, Bryan Cristante, Adoardo Bove, Stephan El Shaarawy, Tammy Abraham, Ola Solbakken Pelatih: Jose Mourinho Hellas Verona: Lorenzo Montipo, Pawel Dawidowicz, Giangiacomo Magnani, Fabio Depaoli, Isak Hien, Josh Doig, Darko Lazovic, Adrien Tameze, Ondrej Duda, Cyril Ngonge, Adolfo Gaich Pelatih: Marco Zaffaroni