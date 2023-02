AS ROMA menelan kekalahan 0-1 dari RB Salzburg di leg I playoff 16 besar Liga Eropa 2022-2023. Hal itu membuat pelatih AS Roma, Jose Mourinho tak terima dan menyebut pertandingan tersebut tidak adil bagi timnya.

Pasalnya, menurut Mourinho, timnya sudah bermain dengan maksimal. Namun, mereka justru kecolongan di menit-menit akhir pertandingan.

“Kami kebobolan di menit-menit terakhir. Itu terasa sangat tidak adil. Tapi seperti yang Anda katakan, itulah sepakbola, dan tidak ada yang bisa kami lakukan untuk itu,” ujar Mourinho dilansir dari laman resmi AS Roma, Jumat (17/2/2023).

Seperti diketahui, pertandingan tersebut dilangsungkan di Red Bull Arena, Salzburg, Jumat (17/2/2023) dini hari WIB. RB Salzburg unggul satu gol lewat Nicholas Capaldo pada menit ke-88.

Mourinho pun merasa gol bagi RB Salzburg terasa tidak adil bagi AS Roma. Di lain hal, Mourinho merasa AS Roma sebenarnya mampu menjalani laga tersebut dengan baik.

“Kami mendominasi permainan dan saya pikir kami selalu mengendalikan pertandingan. Kami gagal memanfaatkan beberapa peluang bagus,” imbuh pelatih asal Portugal tersebut.

Selain itu, Mourinho merasa AS Roma tidak diuntungkan dengan kinerja wasit pada laga kali ini. Dengan hasil tersebut, AS Roma pun diwajibkan meraih hasil semaksimal mungkin untuk bisa melaju ke babak 16 besar.

“Kami tidak beruntung dengan pergantian wasit di sore hari, ofisial yang awalnya ditugaskan untuk pertandingan tidak mengambil alih pada akhirnya,” terangnya.

Sementara itu leg kedua 16 besar playoff Liga Eropa 2022-2023 antara AS Roma vs RB Salzburg akan tersaji pada Jumat, 24 Februari 2023 mendatang. Di laga itu, AS Roma bakal bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Olimpico, Roma.