HASIL Arsenal vs Brentford di Liga Inggris 2022-2023 sudah diketahui. The Gunners -julukan Arsenal- gagal meraih poin penuh di kandang usai ditahan imbang The Bees -julukan Brentford- dengan skor 1-1.

Laga tersebut berlangsung di Emirates Stadium, London, Inggris, pada Sabtu (11/2/2023) malam WIB. Adalah Leandro Trossard (66’) yang menjadi pencetak gol untuk Arsenal, sementara gol Brentford lahir lewat aksi Ivan Toney (74’).

Dengan hasil imbang ini, Arsenal gagal menjauh dari kejaran Manchester City di papan klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023. Tim besutan Mikel Arteta itu kini mengoleksi 51 poin dan hanya terpaut enam angka dari The Citizens -julukan Manchester City.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Arsenal bermain lebih berhati-hati di awal laga. Melihat hal tersebut, tim tamu pun sukses menguasai jalannya pertandingan.

Kendati demikian, The Gunners mampu keluar dari tekanan setelah 15 menit dan menebar serangan-serangan berbahaya untuk Brentford. Akan tetapi, sejumlah peluang yang tercipta masih gagal dikonversikan menjadi gol oleh Arsenal.

Brentford yang tampil sebagai tim tamu enggan memberikan Arsenal terus menyerang. The Bees mendapat peluang di menit ke-25, namun tembakkan yang dilepas Ivan Toney masih membentur mistar gawang Aaron Ramsdale.

Hingga babak pertama usai, kedua tim tak mampu mencetak gol. Alhasil, skor 0-0 pun menutup jalannya babak pertama.

Babak Kedua

Lanjut ke babak kedua, Arsenal terus berupaya membangun serangan untuk membuka keran gol. Akan tetapi, Brentford yang tampil lebih agresif sukses memberikan ancaman ke gawang Arsenal.

Arsenal sukses unggul lebih dulu pada menit ke-66 usai Leandro Trossard memanfaatkan umpan manis dari Bukayo Saka. Skor 1-0 untuk keunggulan The Gunners.

Sayangnya, tim asuhan Mikel Arteta itu tak mampu mempertahankan keunggulan. Pasalnya, pada menit ke-74, Ivan Toney berhasil membobol gawang Aaron Ramsdale usai memanfaatkan umpan dari Christian Norgaard. Skor kini imbang 1-1. Kedua tim terus berupaya untuk menambah gol demi meraih poin penuh di laga ini. Sayang, hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan skor 1-1 tidak berubah. Susunan Pemain Arsenal vs Brentford Arsenal (4-2-3-1): Aaron Ramsdale; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Oleksandr Zinchenko; Thomas Partey, Granit Xhaka; Bukayo Saka, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli; Eddie Nketiah. Pelatih: Mikel Arteta. Brentford (3-5-2): David Raya; Kristoffer Ajer, Ethan Pinnock, Ben Mee; Mads Rasmussen Roerslev, Vitaly Janelt, Christian Norgaard, Mathias Jensen, Rico Henry; Ivan Toney, Bryan Mbeumo. Pelatih: Thomas Frank.