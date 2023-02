JADWAL pekan kelima Liga Futsal Profesional 2022-2023 hari ini, Sabtu (11/2/2023) akan diulas dalam artikel ini. Hari ini ada empat pertandingan, yang digelar di GOR Amongraga, Yogyakarta mulai pukul 09.45 WIB.

MNCTV akan menyiarkan secara langsung dua pertandingan Liga Futsal Profesional 2022-2023. Adapun pertandingan itu antara Fafage FC Banua vs Pendekar United pada pukul 09.45 WIB dan IPC Pelindo Mutiara FC vs Black Steel Papua pada pukul 12.00 WIB.

Sementara dua pertandingan lainnya, antara Sadakata United vs Radit FC Pontianak pada pukul 14.00 WIB dan Giga FC Kota Metro vs Kancil WHW Pontianak pada pukul 16.00 WIB dapat disaksikan secara langsung di MNC Sports, RCTI+ dan Vision+.

Kemudian, pekan kelima Liga Futsal Profesional 2022-2023 juga berlangsung besok, Minggu 12 Februari 2023. Pertandingan esok hari bisa disaksikan di MNC Sports, RCTI+ dan Vision+.

Adapun pertandingan esok hari dimulai oleh Sadakata United vs Kancil WHW Pontianak pada pukul 10.00 WIB. Kemudian berlanjut antara Giga FC Kota Metro vs Black Steel FC Papua pada pukul 12.00 WIB,

Selanjutnya ada Pelindo Mutiara FC vs Pendekar United yang berlangsung pada pukul 14.00 WIB. Sedangkan laga Fafage FC Banua vs Radit FC berlangsung pada pukul 16.00 WIB.

