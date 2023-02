CHRISTOPHE Galtier beri update soal kondisi Lionel Messi jelang laga AS Monaco vs PSG. Sang megabintang dipastikan absen dalam laga ini akibat cedera.

Kabar buruk menghampiri Paris Saint-Germain (PSG) jelang lawatan ke Stade Louis II untuk laga lanjutan Liga Prancis 2022-2023, Sabtu (11/2/2023) malam WIB. Sebab, Lionel Messi mengalami cedera hamstring seusai kekalahan dari Marseille di Piala Prancis pada pertengahan pekan.

Galtier mengonfirmasi bahwa Les Parisiens – julukan PSG – harus tampil tanpa Messi di laga kontra AS Monaco. Namun, sang pelatih meyakini bahwa megabintang asal Argentina itu akan tersedia untuk laga 16 besar Liga Champions 2022-2023 kontra Bayern Munich, Rabu 15 Februari 2023 dini hari WIB.

“Leo merasakan kelelahan otot, dia akan kembali berlatih pada hari Senin. Kondisinya cukup jelas untuk laga kontra Bayern,” kata Galtier kepada pers menjelang laga kontra Monaco, dikutip dari ESPN.

“Kami tahu betapa pentingnya Leo untuk permainan kami. Di tengah ketiadaannya, kami harus bermain dengan cara berbeda dan lebih sulit, dengan struktur tim yang lebih kompak,” lanjutnya.

Baca Juga: New Year New You rayakan tahun yang baru dengan tubuh sehatmu

Follow Berita Okezone di Google News

Galtier memaklumi kondisi kebugaran Messi yang terganggu imbas dari Piala Dunia 2022 di akhir tahun 2022 lalu. Sang megabintang memang selalu bermain penuh di setiap laga yang dimainkan Timnas Argentina kala menjadi juara di Qatar. “Tentunya, pergi menghadapi Monaco tanpa Leo adalah hal yang menjengkelkan. Badai cedera bisa terjadi dalam rangkaian pertandingan setelah adanya Piala Dunia di tengah musim. Kini bergantung kepada saya untuk memiliki tim yang sukses selagi menyegarkannya,” pungkas Galtier. Ketiadaan Messi dibarengi oleh cedera Kylian Mbappe, yang sebelumnya telah dipastikan menepi selama dua pekan. Mbappe pun telah dipastikan tidak akan tampil pada leg pertama kontra Bayern Munich.