NOMINASI finalis Pemain Terbaik FIFA 2022 resmi diumumkan. Megabintang Argentina, Lionel Messi, akan bersaing dengan Kylian Mbappe dan Karim Benzema.

Hal ini resmi diumumkan oleh FIFA melalui media sosialnya di Twitter, @FIFAWorld Cup. Lionel Messi, Karim Benzema, dan Kylian Mbappe akan menjadi finalis tiga besar dalam penghargaan tahunan ini.

Memang tidak mengherankan jika Messi kembali masuk nominasi penghargaan Pemain Terbaik FIFA tahun ini. Sebab, sang megabintang berhasil meraih trofi Piala Dunia 2022 bersama Timnas Argentina pada Desember 2022 lalu.

Dalam turnamen itu, Messi memainkan setiap laga yang dilakoni Argentina dari pertandingan pertama fase grup hingga final. Dia sukses mencetak tujuh gol dan merebut penghargaan pemain terbaik turnamen usai mengalahkan Prancis lewat adu penalti di final.,

Kylian Mbappe juga tampil apik di turnamen tersebut, dengan membawa Timnas Prancis melaju hingga ke final. Dia keluar sebagai top skor lewat torehan delapan golnya, hanya kurang beruntung untuk mengalahkan Argentina di final.

Di level klub, keduanya sama-sama bermain untuk Paris Saint-Germain (PSG) dan berjasa untuk mempersembahkan gelar juara Liga Prancis 2021-2022. Meski begitu, Mbappe jauh lebih berperan dengan mencetak 28 gol dari 35 laga di Liga Prancis 2021-2022.

Sementara itu, Messi hanya mampu mencetak enam gol di Liga Prancis 2021-2022. Namun, sukses mempersembahkan 15 assist. Catatannya membaik di musim ini dengan menorehkan 15 gol dan 14 assist dari 25 laga di semua ajang untuk PSG.

Namun, Mbappe kembali bersinar lebih terang jika di PSG. Dia mengukir total 25 gol dan enam assist dari 26 penampilan di semua ajang untuk PSG musim ini. Di sisi lain, Karim Benzema juga ikut bersaing dalam penghargaan Pemain Terbaik FIFA 2022 setelah merebut trofi Ballon dOr 2022. Kontribusinya dalam membawa Real Madrid menjuarai Liga Spanyol dan Liga Champions pada musim lalu memang tidak bisa disangkal. Benzema mencetak total 44 gol dan 15 assist dari 46 penampilan untuk Real Madrid di semua ajang pada musim lalu. Kontribusinya menurun di musim ini akibat cedera meski perannya tetap penting di skuad, dengan mencetak 13 gol dan tiga assist dari 21 penampilan di semua ajang.