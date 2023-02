HASIL Schalke 04 vs Wolfsburg di Liga Jerman 2022-2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang dimainkan di Veltins Arena, Sabtu (11/2/2023) dini hari WIB tersebut berakhir imbang tanpa gol.

The Royal Blues -- julukan Schalke -- sempat mengira sempat unggul melalui gol Alex Kral pada menit ke-50. Namun, wasit menganulirnya setelah meninjau melalui VAR.

Dengan hasil ini, Schalke masih terbenam di dasar klasemen sementara Liga Jerman 2022-2023 dengan catatan 12 poin dari 20 laga, tertinggal tujuh poin dari zona aman. Sedangkan Die Wolfe -- julukan Wolfsburg -- tertahan di peringkat ketujuh dengan ukiran 30 poin dari 20 laga.

Jalannya Pertandingan

Baru sembilan menit laga berjalan, permainan sudah menarik setelah wasit menunjuk putih usai Patrick Wimmer dilanggar di kotak terlarang. Namun, Maximilian Arnold gagal membawa Wolfsburg unggul lantaran sepakannya menghantam tiang gawang.

Pada menit ke-30, Alex Kral mendapatkan peluang. Namun demikian, tandukan dari gelandang Schalke 04 tersebut melebar dan gagal membuahkan gol.

Babak pertama ditutup dengan skor imbang 0-0. Namun, Schalke mendominasi permainan dengan melepaskan tiga tembakan tepat sasaran berbanding nol dari Wolfsburg.

Berusaha menambah daya gedor, pelatih Schalke Thomas Reis menurunkan seorang penyera, yaitu Marius Bulter, seusai jeda turun minum. Dia mengambil alih tempat Tim Skarke di lapangan.

Pada menit ke-50, Kral mengira dirinya sukses mencetak gol untuk Schalke. Namun, wasit menganulirnya setelah meninjau dengan menggunakan VAR karena offside.

Wolfsburg melakukan pergantian tiga pemain sekaligus pada menit ke-53. Maxence Lacroix, Kevin Paredes, dan Felix Nmecha masuk menggantikan Sebastiaan Bornauw, Patrick Wimmer, dan Yannick Gerhardt.

Jakub Kaminski mencoba peruntungannya dengan melepaskan tembakan ke gawang pada menit ke-75. Namun sang penyerang Wolfsburg belum cukup beruntung untuk mencetak gol. Kevin Paredes menciptakan peluang untuk Wolfsburg pada menit ke-78 dengan mengirim umpan ke kotak penalti. Namun tandukan Jonas Wind tak menemui sasaran. Hingga wasit meniupkan peluit panjang, kedua tim tetap tidak bisa mencetak gol. Hasil 0-0 pun mengakhiri pertandingan antara Schalke 04 vs Wolfsburg. Susunan Pemain Schalke 04 vs Wolfsburg Schalke 04 (4-2-3-1): Ralf Fahrman; Cedric Brunner, Maya Yoshida, Moritz Jenz, Jere Uronen; Alex Kral, Tom Krauss; Soichiro Kozuki, Rodrigo Zalazar Martinez, Tim Skarke; Michael Frey. Wolfsburg (4-2-3-1): Koen Casteels; Ridle Baku, Sebastiaan Bornauw, Micky Van de Ven, Paulo Otavio; Maximilian Arnold, Yannick Gerhardt; Patrick Wimmer, Mattias Svanberg, Jakub Kaminski; Jonas Wind.