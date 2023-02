INILAH alasan kenapa Persipura Jayapura disebut dengan Mutiara Hitam. Publik sepakbola Indonesia tentu mengenal salah satu klub papan atas Liga Indonesia, Persipura Jayapura.

Meski Persipura saat ini harus berjuang di Liga 2, namun kiprah mereka di kancah sepakbola Indonesia tidak bisa diremehkan. Pada kurun waktu 2011 hingga 2014 saja, tim berjuluk Mutiara Hitam ini selalu berada pada dua posisi teratas klasemen akhir Liga Indonesia. Bahkan Tim asal Jayapura ini pernah menembus perempatfinal Piala AFC 2011.

Persipura merupakan tim yang banyak dihuni dan melahirkan pemain bertalenta putra asli Indonesia Timur. Sebut saja Boaz Salossa, Todd Rivaldo Ferre, Titus Bonai dan masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu, Persipura seperti mutiara yang berasal dari Indonesia Timur.

Namun julukan Mutiara Hitam milik Persipura bukanlah karena hal tersebut. Berbicara julukan Mutiara Hitam kita harus menarik jauh ke tahun 1965 saat Persipura berada di kompetisi Perserikatan. Secara resmi Persipura mengikuti kompetisi di regional Maluku dan Sulawesi.

Selama menjalani kompetisi, Persipura selalu menunjukkan permainan cantik mirip dengan permain khas tim Samba, Brasil. Persipura tampil dengan banyak mengandalkan skill individu setiap pemain yang dipadukan dengan umpan-umpan pendek. Gaya permainan itu terinspirasi dari gaya permainan Timnas Brasil pada masa kesuksesan Pele.

Pele merupakan satu-satunya pemain sepakbola yang pernah mengangkat trofi Piala dunia sebanyak tiga kali. Prestasinya selalu berhasil menjadi inspirasi banyak pemain sepakbola. Pada masa kejayaannya, Pele menyandang julukan Mutiara Hitam. Pada tahun 1973, Persipura yang masih bernama Irian Jaya Selection menghadapi tim asal Jepang yang saat ini bernama Kashiwa Reysol. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, Irian Jaya Selection harus mengakui keunggulan Kashiwa Reysol dengan skor tipis 2-1. Meski Irian Jaya Selection harus kalah di hadapan publik sendiri, namun Presiden Soeharto saat itu tersanjung melihat permainan anak-anak Papua Itu. Presiden Indonesia kedua itu pun menyebut para pemain Indonesia yang bertanding saat itu dengan sebutan “Pele Pele Indonesia”. Sejak saat itu, julukan Mutiara Hitam yang pernah disandang Pele juga melekat dengan Persipura Jayapura.