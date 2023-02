HASIL babak pertama AC Milan vs Torino di Liga Italia 2022-2023 akan dibahas di sini. Untuk sementara, laga yang dimainkan di Stadio San Siro, Sabtu (11/2/2023) dini hari WIB belum menciptakan gol.

Rossoneri -- julukan AC Milan -- memerlukan kemenangan setelah rangkaian hasil minor tanpa kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir di semua ajang. Namun demikian, skuad asuhan Stefano Pioli malah kembali terlihat mengalami kesulitan untuk sekadar mengembangkan permainan kontra Granata -- julukan Torino.

Jalannya Pertandingan

AC Milan berhasrat untuk menghentikan tren buruknya yang tak pernah menang dalam tujuh laga terakhir di semua ajang. Mereka pun berusaha untuk mendominasi permainan sejak awal dengan Rafael Leao dikembalikan ke starting line-up setelah menjadi cadangan di dua laga terakhir.

Namun demikian, Milan gagal melepaskan satu pun tembakan yang mengarah ke gawang selama 15 menit pertama. Di sisi lain, dua kali percobaan Torino masih belum bisa menemui sasaran.

Pada menit ke-18, Antonio Sanabria menggiring bola di dekat kotak penalti Milan. Namun sayang, tembakannya masih agak melebar dari gawang kawalan Ciprian Tatarusanu.

Tiga menit berselang, Sanabria kembali menghadirkan ancaman untuk Milan. Untungnya, sepakan striker Torino itu masih bisa ditepis oleh Tatarusanu dan bola muntah disapu dengan baik oleh bek Milan.

Ancaman dari Sanabria kembali muncul pada menit ke-37 setelah Simon Kjaer kehilangan bola secara tidak sengaja. Namun, Tatarusanu mampu menghentikannya dengan menekel bola. Sanabria meminta pelanggaran kepada wasit namun sang pengadil lapangan mengabaikannya.

Hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama, Milan dan Torino sama-sama belum bisa mencetak gol. Skor 0-0 pun menandai interval di San Siro. Susunan Pemain AC Milan vs Torino: AC Milan (3-4-3): Ciprian Tatarusanu; Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Malick Thiaw; Alexis Saelemaekers, Sandro Tonali, Rade Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Olivier Giroud, Rafael Leao. Torino (3-4-2-1): Vanja Milinkovic-Savic; Koffi Djidji, Perr Schuurs, Alessandro Buongiorno; Wilfried Singo, Gvidas Gineitis, Ndary Adopo, Ricardo Rodriguez; Nikola Vlasic, Aleksey Miranchuk; Antonio Sanabria.